Premiado espetáculo de comédia 'Demasiado Juntas' chega a São Gonçalo em maio

Vencedor de Melhor Texto no Prêmio I Love PRIO, novo nome do tradicional Prêmio do Humor, criado pelo ator e humorista Fábio Porchat , o espetáculo Demasiado Juntas circula pelo estado do Rio em maio pelo Edital de Cultura Sesc Pulsar RJ, com apresentação em São Gonçalo no dia 14, no Sesc da cidade. A montagem também foi indicada, na mesma premiação, nas categorias Performance e Prêmio Especial do Júri, e passará ainda por Ramos, Teresópolis, Madureira, Nova Friburgo e Petrópolis.

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Idealizada e protagonizada pelas uruguaias Leonor Chavarría e Florencia Santángelo — radicada no Rio de Janeiro —, a montagem estreou com sucesso em Montevidéu e passou também pelo Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro.

Dirigida por Richard Riveiro, com versão brasileira de Beatriz Sayad, a peça acompanha as gêmeas siamesas Yvonne e Mabel, nascidas em um circo criollo do Rio da Prata — formato popular do início do século XX que misturava atrações circenses e melodrama, em chave semelhante ao circo-teatro brasileiro. Unidas em um só corpo, as irmãs atravessam os impasses do crescimento, da vida artística e da convivência extrema, entre segredos familiares, desejo de autonomia e o fantasma do esquecimento.

Em linguagem de falso documentário, o espetáculo reconstrói a trajetória das personagens por meio de depoimentos, entrevistas e números de cena, combinando música, humor e referências circenses. O público acompanha, ao vivo, a gravação desse suposto filme biográfico, em um jogo cênico que embaralha memória, invenção e espetáculo.

“A escolha pelo falso documentário nos permite criar uma estrutura narrativa onde as memórias das irmãs possam surgir. Ao mesmo tempo, instauramos um jogo de linguagem que quebra a quarta parede e possibilita uma comunicação mais direta com o espectador”, explica Florencia Santángelo.

O cenário remete a caixas chinesas e tem no centro um carromato — espécie de cabine móvel usada em circos itinerantes —, compondo uma atmosfera suspensa entre o real e o imaginário.

“A peça foi inspirada na trajetória real das Irmãs Hilton, siamesas inglesas que fizeram sucesso nos circos dos Estados Unidos e atuaram em Freaks, antes de enfrentarem uma dura decadência. Também dialogamos com referências como a história de Gypsy Rose Blanchard e o clássico O Que Terá Acontecido a Baby Jane?”, afirma Leonor Chavarría.

Este é o terceiro trabalho conjunto da dupla uruguaia, parceira artística desde 2001 e ligada a pesquisas em teatro físico, comédia e autoficção. Em 2017, criaram Latência; em 2020, durante a pandemia, lançaram Dos Hermanas, minissérie teatral sobre distância e afeto. Agora, Demasiado Juntas reafirma a sintonia criativa das artistas e amplia seu encontro com o público fluminense.

Serviço

Sesc São Gonçalo

Quando: 14/05 (quinta), às 19h

Estrada da Capela São Pedro, 1.560 – Patronato, São Gonçalo – RJ

Ingressos: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia-entrada) | R$ 5 (credencial plena) | Gratuito (PCG).