Fluminense vence a Chapecoense e diminui pressão antes da Libertadores

Com cinco minutos em campo, o camisa 9 marcou o gol de desempate e da vitória do time de Laranjeiras - Foto: Reprodução/Instagram

Com cinco minutos em campo, o camisa 9 marcou o gol de desempate e da vitória do time de Laranjeiras - Foto: Reprodução/Instagram

O Fluminense ganhou, neste domingo ( 26 ), o jogo da 13ª rodada do Brasileirão contra a Chapecoense, com o placar de 2 a 1. Esse resultado não só garante uma boa colocação na tabela do campeonato, como diminui a pressão sofrida por jogadores antes da próxima partida da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira ( 30 ), contra o Bolívar.

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Diferente do último jogo contra o Operário, o tricolor carioca mostrou nesta partida mais finalizações arriscadas, produção e atuações individuais dos jogadores, animando os torcedores.

Parte desse bom resultado tem relação com a volta de uma importante peça no elenco de Zubeldía, o Savarino, que mostra uma clara diferença entre partidas com um jogador de ligação e criatividade no meio e partidas em que há o improviso.

Com um primeiro tempo finalizado no 0 a 0, o técnico argentino surpreendeu a todos e voltou a campo com uma mudança no elenco, a troca de Serna por Soteldo. Com dez minutos do segundo tempo, o venezuelano Savarino abriu o placar tricolor.

O empate do placar levou Zubeldía a promover mudanças decisivas no elenco, com a entrada de Alisson, John Kennedy e Ganso. Com cinco minutos em campo, o camisa 9 marcou o gol de desempate e da vitória do time de Laranjeiras.

O próximo jogo do Fluminense acontece nesta quinta-feira ( 30 ) pela Conmebol Libertadores, às 19h. A partida será contra o Bolívar em La Paz e o time carioca precisa da vitória para brigar pela classificação às oitavas de final do campeonato.