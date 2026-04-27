"Michael" é a maior abertura do ano no Brasil com mais de 1.7 milhão de pessoas aos cinemas

Com a maior campanha de mídia da história da Universal Pictures no Brasil, o estúdio anuncia o sucesso da estreia de “Michael” (Michael), cinebiografia do artista Michael Jackson, como o filme #1 do final de semana e a maior abertura de 2026 no Brasil. Devido ao feriado de Tiradentes, o longa estreou antecipadamente, em 21 de abril, e já foi assistido por mais de 1.7 milhão de espectadores, totalizando mais de 40 milhões de reais em renda. Os dados são da Comscore.

O filme conta a história de Michael Jackson além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento extraordinário como líder do Jackson Five até o artista visionário cuja ambição criativa impulsionou uma busca incessante para se tornar o maior artista do mundo. Destacando tanto sua vida fora dos palcos quanto algumas de suas performances mais icônicas de sua carreira solo inicial, a produção oferece ao público uma visão do astro como nunca se viu antes.

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Estrelado por Juliano Valdi e Jaafar Jackson, que se revezam entre as fases criança e adulta de Michael, o longa conta com direção assinada por Antoine Fuqua, conhecido por sucessos como “Dia de Treinamento” e “Invasão à Casa Branca”, enquanto a produção fica a cargo de Graham King, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”. O elenco ainda traz outras estrelas como Colman Domingo, ator duas vezes indicado ao Oscar, Nia Long, de “Empire”, Laura Harrier, de “Infiltrado na Klan”, e Miles Teller, de “Top Gun: Maverick”. O filme, distribuído pela Universal Pictures, já está em cartaz nos cinemas brasileiros, em versões acessíveis e em IMAX.