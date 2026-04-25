São Gonçalo estreia como sede do Circuito Carioca de Handebol de Praia 2026 no Parque RJ Nosso Sonho

Pela primeira vez, São Gonçalo recebe uma etapa do Circuito Carioca de Handebol de Praia, consolidando um novo momento para o esporte no município. A abertura da edição 2026 aconteceu neste sábado (25), no Parque RJ Nosso Sonho, reunindo atletas e público em um evento gratuito e histórico para a cidade.

Leia também:

'Grenal Solidário' reúne ex-jogadores em São Gonçalo e pode virar evento esportivo anual

Gonçalense faz quadro em homenagem a Shakira e sonha em entregar a pintura à cantora

A conquista só foi possível graças à nova quadra de areia do parque, inaugurado neste ano e projetado dentro dos padrões exigidos pela modalidade. Em anos anteriores, São Gonçalo não contava com a estrutura adequada, o que fazia com que as etapas do circuito fossem realizadas em cidades vizinhas. Agora, com um espaço moderno e completo, o município passa a integrar oficialmente o calendário da competição.

Organizado pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, o circuito conta com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e será realizado entre os meses de abril e novembro, com etapas também em Niterói.

“O fato de São Gonçalo receber pela primeira vez o Circuito Carioca de Handebol de Praia mostra o quanto a cidade vem avançando na oferta de estrutura esportiva de qualidade. Esse é um passo importante para fortalecer a modalidade no município e ampliar o acesso da população ao esporte. Que essa seja a primeira de muitas oportunidades que ainda virão”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

A competição reúne seis equipes, distribuídas entre as categorias adulto, juvenil e cadete. Neste sábado, entraram em quadra as equipes femininas cadetes e juvenis do Idec, Niterói Rugby e Maricá, protagonizando disputas que animaram o público presente.

Reconhecida como um tradicional celeiro de talentos no handebol brasileiro, São Gonçalo possui um histórico marcante na formação de atletas e clubes, como o Mauá. A cidade também revelou nomes de destaque, como a gonçalense Zezé Sales, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999.

O presidente da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, Ivaney Castro, ressaltou a importância da parceria com o município.

“São Gonçalo sempre foi referência na história do handebol. Eu mesmo, quando jogador, atuei no clube Mauá e conheço de perto essa tradição. E o parque já diz no nome: é Nosso Sonho. Esse espaço surgiu como uma grande oportunidade de parceria com a cidade. Aqui temos tudo que é benéfico para o atleta, estrutura de qualidade, áreas de descanso, banheiros, bebedouros, segurança e um ambiente acolhedor para receber também os familiares. Não poderíamos deixar essa oportunidade passar. Essa parceria tem tudo para dar certo”, afirmou.

Além da quadra de areia, o Parque RJ Nosso Sonho conta com quadra poliesportiva, cascata de água, pista de corrida, skate park, academia ao ar livre e amplos espaços de convivência, consolidando-se como um dos principais equipamentos de lazer e esporte da cidade.