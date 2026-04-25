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São Gonçalo estreia como sede do Circuito Carioca de Handebol de Praia 2026 no Parque RJ Nosso Sonho

Nova quadra de areia abre portas para grandes competições e marca avanço no esporte na cidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de abril de 2026 - 14:54
A competição reúne seis equipes, distribuídas entre as categorias adulto, juvenil e cadete
A competição reúne seis equipes, distribuídas entre as categorias adulto, juvenil e cadete -

Pela primeira vez, São Gonçalo recebe uma etapa do Circuito Carioca de Handebol de Praia, consolidando um novo momento para o esporte no município. A abertura da edição 2026 aconteceu neste sábado (25), no Parque RJ Nosso Sonho, reunindo atletas e público em um evento gratuito e histórico para a cidade.

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A conquista só foi possível graças à nova quadra de areia do parque, inaugurado neste ano e projetado dentro dos padrões exigidos pela modalidade. Em anos anteriores, São Gonçalo não contava com a estrutura adequada, o que fazia com que as etapas do circuito fossem realizadas em cidades vizinhas. Agora, com um espaço moderno e completo, o município passa a integrar oficialmente o calendário da competição.

Organizado pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, o circuito conta com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e será realizado entre os meses de abril e novembro, com etapas também em Niterói.

“O fato de São Gonçalo receber pela primeira vez o Circuito Carioca de Handebol de Praia mostra o quanto a cidade vem avançando na oferta de estrutura esportiva de qualidade. Esse é um passo importante para fortalecer a modalidade no município e ampliar o acesso da população ao esporte. Que essa seja a primeira de muitas oportunidades que ainda virão”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

A competição reúne seis equipes, distribuídas entre as categorias adulto, juvenil e cadete. Neste sábado, entraram em quadra as equipes femininas cadetes e juvenis do Idec, Niterói Rugby e Maricá, protagonizando disputas que animaram o público presente.

Reconhecida como um tradicional celeiro de talentos no handebol brasileiro, São Gonçalo possui um histórico marcante na formação de atletas e clubes, como o Mauá. A cidade também revelou nomes de destaque, como a gonçalense Zezé Sales, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999.

O presidente da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, Ivaney Castro, ressaltou a importância da parceria com o município.

“São Gonçalo sempre foi referência na história do handebol. Eu mesmo, quando jogador, atuei no clube Mauá e conheço de perto essa tradição. E o parque já diz no nome: é Nosso Sonho. Esse espaço surgiu como uma grande oportunidade de parceria com a cidade. Aqui temos tudo que é benéfico para o atleta, estrutura de qualidade, áreas de descanso, banheiros, bebedouros, segurança e um ambiente acolhedor para receber também os familiares. Não poderíamos deixar essa oportunidade passar. Essa parceria tem tudo para dar certo”, afirmou.

Além da quadra de areia, o Parque RJ Nosso Sonho conta com quadra poliesportiva, cascata de água, pista de corrida, skate park, academia ao ar livre e amplos espaços de convivência, consolidando-se como um dos principais equipamentos de lazer e esporte da cidade.

Tags:

circuito carioca de handebol Handebol Parque RJ Nosso Sonho São Gonaçalo

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