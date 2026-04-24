'Grenal Solidário' reúne ex-jogadores em São Gonçalo e pode virar evento esportivo anual

Um sucesso. A frase pode resumir como foi o primeiro Grenal Solidário no Campo do Cruzeiro, em São Gonçalo, no último sábado (18), no Campo do Cruzeiro, no Porto Novo, em São Gonçalo. A iniciativa do ex-jogador profissional Clayton Divina, presidente do Centro de Oportunidades ao Talento (COT), mobilizou nomes do mundo da bola e com passagens por grandes clubes nacionais e outros amigos do mundo do futebol.

Além da rivalidade saudável dentro de campo, a partida teve um importante objetivo social: a arrecadação de alimentos não perecíveis. Ao todo, foram levantados 200 quilos de mantimentos, que serão destinados para ajudar famílias do bairro em situação de vulnerabilidade. A boa receptividade do público e dos colaboradores pode fazer com que o evento seja feito anualmente em prol das pessoas e instituições de caridade.

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O evento também contou com a presença de várias lendas do futebol das décadas de 80 e 90, entre elas Jorge Luís, Binho, Léo e outros nomes que marcaram época e fizeram história nos gramados. Dentro das quatro linhas, o confronto foi bastante disputado, como costuma acontecer em todo Grenal. Com muita entrega e emoção do início ao fim, o Grêmio levou a melhor e venceu por 3 a 1. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Binho, Clayton Grilo e Leandro. O Inter descontou com Diego.





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A idéia de batizar o evento como 'Grenal Solidário" deve-se também ao fato de Clayton ter sido revelado para a vitrine do futebol nacional através do Grêmio, onde se profissionalizou, após passagem por um dos melhores times da história do São Cristóvão, onde tinha ninguém menos que Ronaldinho Fenômeno como 'parceiro' de ataque, em um elenco de 'crias' que costumava dar muitos traablho aos adversários nas divisões de base. Clayton tem contatos permanentes com grandes nomes do esporte, em especial ex-jogadores que fizeram sucesso em clubes brasileiros no exterior.