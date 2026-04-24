Gonçalense faz quadro em homenagem a Shakira e sonha em entregar a pintura à cantora

Gilson Ribeiro Morais, conhecido como Gilson Dreadlock, artista plástico e tatuador há mais de 15 anos, resolveu prestar homenagem à cantora Shakira antes de seu show gratuito na praia de Copacabana, no dia 2 de maio. Natural de Alcântara, em São Gonçalo, Gilson tem trabalhos expostos nos Estados Unidos e já participou de exposições em Barcelona, Madrid e Portugal.

Aos 44 anos, ele é um dos donos do Studio 4Art Tattoo, localizado no Shopping Itaboraí Plaza, e apesar de a tatuagem ser seu foco profissional, Gilson nunca deixou de lado a paixão pela pintura. Nos últimos anos, conseguiu retomar seu amor pela arte e voltou a se dedicar intensamente à pintura.

Quadro de Shakira | Foto: Reprodução

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O megashow de Shakira promete ser um dos maiores já realizados na praia de Copacabana. O palco, que começou a ser montado recentemente, deverá superar em tamanho e proximidade com o público as estruturas usadas nos shows de Madonna (2024) e Lady Gaga (2025). Gilson sonha em entregar pessoalmente a homenagem que preparou para a cantora.