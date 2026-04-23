Trabalhadores de São Gonçalo convocam ato contra escala 6x1 em Alcântara

Trabalhadores de São Gonçalo se mobilizam para um ato público no próximo dia 30, às 9h, em frente ao prédio do relógio, em Alcântara - Foto: Divulvagação

Trabalhadores de São Gonçalo se mobilizam para um ato público no próximo dia 30, às 9h, em frente ao prédio do relógio, em Alcântara - Foto: Divulvagação

Trabalhadores de São Gonçalo se mobilizam para um ato público no próximo dia 30, às 9h, em frente ao Edifício Trade Center (prédio do relógio), em Alcântara. A manifestação é organizada pelo movimento “Quero Viver”, em parceria com o Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios (SCGAL), e tem como principal pauta o fim da escala 6x1.

À frente da mobilização está Alex Amarante, trabalhador de supermercado no bairro Rio do Ouro, que vive na prática a rotina da jornada. Segundo ele, o modelo impacta diretamente a qualidade de vida dos profissionais. “A escala 6x1 é uma escravidão moderna e condiciona o trabalhador a não ter tempo de lazer, cuidado ou até mesmo para ir ao médico ou à igreja. Em países que adotaram outras escalas, os resultados são animadores”, afirma.

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O movimento “Quero Viver” surgiu a partir da insatisfação de trabalhadores que enfrentam jornadas exaustivas. De acordo com Alex, a mobilização tem ganhado força nos últimos meses. “O movimento surgiu da consternação de trabalhadores da escala 6x1, que entendem que essa rotina ceifa vidas. Por isso, queremos viver. Hoje temos milhares de assinaturas contra esse modelo e estamos avançando bastante, tanto na cidade quanto no estado”, explica.

A expectativa é de que o ato reúna um grande número de pessoas, ampliando a visibilidade da pauta e fortalecendo a pressão por mudanças nas condições de trabalho. Alex reforça o convite para que a população participe da mobilização. “Venham todos. Tragam cartazes e força na garganta para juntos gritarmos contra a escala 6x1”, convoca.

Sob supervisão de Marcela Freitas