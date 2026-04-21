Unidos do Marimbondo fecha preparação para o Carnaval da 'retomada' em São Gonçalo

A escola de samba Unidos do Marimbondo, uma das agremiações que se apresentam no primeiro dia do 'Carnaval da Retomada', em São Gonçalo, realizou no último fim de semana seu ensaio geral na quadra da escola, localizada no bairro Gradim. O encontro marcou a preparação final para o desfile oficial, que acontece nesta terça-feira (21), na passarela montada no centro do município.

O ensaio reuniu diversos segmentos da escola, evidenciando a organização e o entrosamento da equipe. Estiveram presentes o presidente Carlinho Ratão e o vice-presidente Rondinele Menezes, além do intérprete Alexandre Simpatia, responsável por conduzir o samba-enredo. A bateria, sob o comando do mestre Marcinho, mostrou ritmo e sintonia, com destaque para a rainha de bateria, Marcele Souza, que também brilhou durante o aquecimento.

A escola contou com todos os segmentos | Foto: Palito do Porto

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Fabian e Patrícia, apresentou elegância e harmonia, enquanto a ala das baianas foi representada por Martha Cardoso. Aline Garcia esteve à frente das passistas e musas, e Vandir representou a velha guarda, reforçando a tradição da escola.

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Com todos os segmentos alinhados e prontos, a Unidos do Marimbondo chega confiante para sua apresentação, prometendo levar energia, samba e emoção ao público no Carnaval da Retomada em São Gonçalo.