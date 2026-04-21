Maricá cria nova linha de vans gratuitas para a Aldeia Mata Verde Bonita

Criação de novas linhas facilita o deslocamento de moradores e visitantes. - Foto: Divulgação/ Elsson Campos

Criação de novas linhas facilita o deslocamento de moradores e visitantes. - Foto: Divulgação/ Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), inicia nesta quarta-feira (22) a operação de uma nova linha de vans gratuitas para atender a Aldeia Indígena Mata Verde Bonita, em São José do Imbassaí. O trajeto será entre o Centro e o loteamento Manu Manuela, passando pela aldeia e facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

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Com a inclusão, o sistema de vans Tarifa Zero passa a contar com 26 linhas em operação, atuando de forma complementar aos ônibus gratuitos, que já somam 49 linhas nos quatro distritos do município.

Serviço:

Linha Centro x Manu Manuela (via Aldeia Mata Verde Bonita)

Horários: 05h30 | 06h30 | 07h55 | 08h55 | 10h20 | 11h20 | 12h45 | 13h50 | 15h10 | 16h15 | 17h35 | 18h40 | 20h05 | 21h05

Itinerário:

Ida: Avenida Roberto Silveira – Rua Abreu Sodré – Rua Manoel da Costa Martins – Rua Maria Antônia Pereira Soares – Estrada Velha de Maricá – Avenida Um – Estrada Velha de Maricá – Rua Afonso Machado – Rua Santa Edwiges – Rua Irineu Ferreira Pinto – Rua Maria José dos Santos – Estrada Velha de Maricá – Avenida Prefeito Alcebíades Mendes – Aldeia Mata Verde Bonita – Avenida Prefeito Alcebíades Mendes – Rua João Rizzo – Estrada Catumbi – ruas internas do loteamento Manu Manuela.

Volta: Estrada Catumbi – Rua dos Camarões – Avenida Prefeito Alcebíades Mendes – Estrada Velha de Maricá – Rua Irineu Ferreira Pinto – Rua Maria José dos Santos – Rua Irineu Ferreira Pinto – Rua Santa Edwiges – Rua Afonso Machado – Estrada Velha de Maricá – ruas internas da região – Avenida Nossa Senhora do Amparo – Rua Clímaco Pereira – Rua Domício da Gama – Rua Ribeiro de Almeida – Avenida Roberto Silveira.