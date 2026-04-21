Viradouro anuncia em suas redes sociais nova gestão na presidência

Nesta segunda-feira (20), a Unidos do Viradouro divulgou em seu perfil do Instagram a mudança no comando da presidência da instituição. No texto publicado, o presidente de honra Marcelo Calil anuncia a retomada do seu filho, Marcelinho Calil, ao cargo de presidente e que agora além de diretor de carnaval, o Alex Fab também assume a vice-presidência.

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“Sigo, com todo respeito e orgulho, como presidente de honra, acompanhando de perto a continuidade de um projeto que transformou a Viradouro numa verdadeira potência do Carnaval. Tenho total confiança em meu filho, Marcelinho Calil, que reassume a presidência, e em Alex FAB, que além de diretor de carnaval agora é nosso vice-presidente, para conduzir esse novo triênio com a mesma garra e visão que conduziram a Viradouro ao mais alto lugar do pódio”, disse o presidente de honra no comunicado.

Marcelo continuou a sua declaração destacando grandes feitos da escola niteroiense desde que assumiu o seu cargo e fez seu discurso de posse. “Desde novembro de 2016, estamos acumulando resultados expressivos. Assumi a escola prometendo fazer de tudo para estarmos sempre na briga pelo título. Mas, com o perdão do clichê, nem nos melhores sonhos pensava que, em menos de uma década de volta ao Grupo Especial, pudéssemos vencer três vezes, ser vice em outras duas oportunidades e nenhuma vez ficar de fora do Desfile das Campeãs. Um marco”

E finalizou agradecendo o comprometimento da comunidade e do elenco, que fazem o desfile acontecer. Além de reconhecer os últimos três anos de dedicação do Helio Nunes como presidente e Moracyr Vegas do Amaral como vice.