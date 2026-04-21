Parque RJ Nosso Sonho recebe novos painéis do projeto Cidade Ilustrada

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, que tem se consolidado como um importante espaço de lazer e cultura em São Gonçalo, está recebendo novos murais do projeto Cidade Ilustrada, com valorização da arte urbana. As intervenções artísticas vêm encantando os moradores que já tiveram a oportunidade de conhecer o local, que segue em plena atividade.

Como ações da Secretaria de Turismo e Cultura, o projeto Cidade Ilustrada está transformando o espaço com intervenções artísticas que trazem mais cor e identidade ao espaço. As obras são assinadas pelo curador do projeto, Marcelo Eco, e contam com a participação de diversos artistas gonçalenses, fortalecendo a produção cultural local e dando visibilidade aos talentos da cidade.

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As artes visuais estão sendo aplicadas em pontos estratégicos do parque, como a entrada principal, o prédio administrativo, guaritas e banheiros, criando uma experiência visual para quem chega ao ambiente.

Para finalizar a parte dos murais, o painel que se chama “Lazer da Família Gonçalense”, que fica localizado próximo à escadaria da entrada principal, tem chamado a atenção de quem chega ao Parque.

Para o curador Marcelo Eco, é importante que os gonçalenses se sintam representados nessas imagens.

“É de extrema importância que os gonçalenses se reconheçam na arte que estamos fazendo em toda São Gonçalo, já que estamos falando de um espaço de convivência, um espaço para a família. Assim a gente valoriza a arte que existe na nossa cidade e torna o parque ainda mais acolhedor para a população”, destacou.