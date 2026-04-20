Dia das Mães: A duas semanas da data, comércio mantém expectativa de alta nas vendas

No Terminal Rodoviário João Goulart em Niterói, a decoração temática já chama a atenção de quem passa pelo local - Foto: Layla Mussi

No Terminal Rodoviário João Goulart em Niterói, a decoração temática já chama a atenção de quem passa pelo local - Foto: Layla Mussi

A duas semanas do Dia das Mães, o comércio de Niterói ainda registra movimento abaixo do esperado. Mesmo com a procura tímida, lojistas mantêm a expectativa de crescimento nas vendas com a aproximação da data, considerada a segunda mais importante do varejo, atrás apenas do Natal. A expectativa do setor é de que o movimento aumente gradativamente na semana do Dia das Mães, com maior concentração de consumidores na véspera, repetindo o comportamento típico dos últimos anos.

Segundo comerciantes, o fluxo de clientes ainda não corresponde ao período, principalmente em setores como roupas, calçados, perfumes e acessórios, que costumam liderar as vendas nesta época do ano. A aposta é de que o cenário mude nos dias que antecedem a celebração, quando há maior circulação de consumidores. No Terminal Rodoviário João Goulart em Niterói, a decoração temática já chama a atenção de quem passa pelo local, reforçando o clima da data.

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A dona de uma loja de semijoias localizada no terminal, Micheli Oliveira, avalia que o cenário ainda é fraco, mas acredita em uma virada. “Ainda não tem uma procura muito grande, mas o brasileiro costuma deixar para os últimos quatro dias. Acredito que as vendas ainda vão melhorar. Em comparação com o ano passado, ainda está abaixo”, afirmou.

A dona de uma loja de semijoias terminal, Micheli Oliveira e Lavínia Cristina, gerente da loja | Foto: Layla Mussi

Já a gerente da loja, Lavínia Cristina, também percebe um início de movimentação, mas ainda distante do ideal. “Algumas pessoas já começaram a procurar, mas, comparado ao ano passado, ainda está um pouco fraco”, disse. O comerciante José de Mello, que trabalha com uma barraca de bolsas no Centro de Niterói, reforça a expectativa de melhora. “A procura ainda não está forte, mas acredito que mais pra frente vai melhorar”, comentou.