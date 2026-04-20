Unidos do Barro Vermelho homenageia Marlene Salgado de Oliveira no Carnaval de 2026 em SG

Professora Marlene Salgador de Oliveira é a grande homoenageada pela escola do Barro Vermelho - Foto: Arte/O São Gonçalo

Professora Marlene Salgador de Oliveira é a grande homoenageada pela escola do Barro Vermelho - Foto: Arte/O São Gonçalo

O 'Carnaval da Retomada' em São Gonçalo terá um significado especial para a Unidos do Barro Vermelho, tradicional agremiação do município, que homenageará uma das mais ilustres representantes da área da Educação no país: a professora Marlene Salgado de Olveira. Nascida no interior do Estado do Rio, ela dedicou toda vida ao ensino, e como fundadora e reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), trabalhou intensamente pela formação e profissionalização de estudantes de várias gerações, numa trajetória que começou a partir da criação da primeira escola, por sua família - o Colégio Dom Helder - na Trindade.

O desfile da Barro Vermelho terá isso e muito mais na apresentação do enredo, "Professora Marlene Salgado de Oliveira - Meu Universo é você", sobre a vida e a obra da saudosa educadora, que morreu em 21 de maio de 2022, de causas naturais, aos 86 anos. E os versos do hino oficial para o tema, como “tem nobreza na missão?" e "educar é uma arte”, já expressam, de forma poética, o que a escola preparou para a grande homenagem.

Escola está reeditando enredo apresentado no Carnaval de 2017 em Niterói, pelo importante trabalho cultural e educacional que Marlene Salgado desenvolveu | Foto: Layla Mussi

A Barro Vermelho, fundada em 2010, será a quinta escola a entrar na passarela montada entre as ruas Doutor Feliciano Sodré, Nilo Peçanha, Salvatori e o Clube Mauá, no Centro da cidade, nessa terça-feira (21). As apresentações começam às 17h, e se repetem no mesmo local na quarta-feira (22). Em cada dia de desfiles, sete escolas do 'Supergrupo' vão se apresentar e de acordo com as colocações, compor os Grupos A e B no Carnaval de 2027. A apuração com as notas dadas pelos jurados acontece na quinta-feira (23), no Parque RJ, no Boavista.

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Além das escolas de samba locais, a novidade do evento é a presença da Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial, no dia 21, e da Imperatriz Leopoldinense, que desfilará no dia 22. O desfile é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo. O Carnaval da retomada acontece 10 anos após a interrupção dos desfiles oficiais em SG.

No ateliê da escola, no Zé Garoto, Dam Crhistovam coordena o trabalho de confeção de de fantasias e adereços | Foto: Layla Mussi

Barro Vermelho - Segundo o presidente da Unidos do Barro Vermelho, Edilson Demetrio, a ideia do enredo surgiu como uma forma de homenagear a Educação no município e todo trabalho desenvolvido por Marlene Salgado de Oliveira. “Nós sabemos da importância do que é a cultura para a cidade e da retomada do Carnaval, nos superamos. Foi de grande importância a retomada dos desfiles e certamente os organizadores e o poder público nos darão possibilidade de fazer ainda melhor em 2027", afirmou.

Será a segunda vez que a Barro Vermelho vai homenagear Marlene Salgado de Oliveira. A escola optou por reeditar o tema, apresentado no Carnaval de 2017 em Niterói, quando a agremiação era filiada à outra liga, responsável por esse evento na cidade. "No passado, a homenageamos em vida e por tudo que ela fez pela Educação. É justíssimo reapresentar o tema que falará sobre sua vida e obra", afirmou o presidente.

O carnavalesco Dan Christovam, o 'Robertinho', foi quem desenvolveu a reedição do tema, criado em 2017 por João Perigo, também um dos compositores do samba. "Todas as alas vem com elementos alusivos à Educação. Contaremos tudo, desde o nascimento dela, em Cordeiro, na Região Serrana do Estado do Rio, até os dias atuais", afirmou, Dan, que já desenvolveu outros temas na Barro Vermelho, na época em que escola desfilava em Niterói.

Ouça o samba

Samba Enredo da Unidos do Barro Vermelho para o Carnaval de 2026

Compositores: João Perigo, Rodrigo Cachorrão, Douglinhas Campos, João Vidal e Favio Sanches

Quem sou eu?

A voz do coração a expressar o amor

Onde sou? Na alma de um sonhador

Tem nobreza na missão?

Impossível não é não, educar é uma arte

Faz parte do meu show: viver a vida e o futuro Imaginar?

Não custa nada sonhar...O destino alcançar

Vou tocar as estrelas, morar no infinito... BIS

Sob o luar prateado um olhar encantado, o dom de aprender

O que será do amanhã? Quem vai saber?

A verde terra doce infância fLorescer

Vai brotar inspiração

Cada gota no torrão há de ser uma criança

Alunos da vida? Professores a ensinar

Fez escola ao superar um vôo mais alto que o céu

São Gonçalo canta pra vida inteira

Eternamente a pioneira

Marlene Salgado de Oliveira!

Pega o pandeiro, menina, entra na roda

Vem sambar, chegou a hora!

Meu é Universo é você REFRÃO

Barro Vermelho, paixão pra valer!