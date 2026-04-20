Governo do Estado divulga mais de 2,9 mil vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz

O Governo do Estado divulga, nesta semana, 2.907 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.231 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.676 vagas: 204 da Fundação Mudes e 1.472 do CIEE.

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A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484) para as funções de encarregado de obras e vidraceiro, que exigem experiência anterior e nível de escolaridade entre o Ensino Fundamental completo e o Ensino Médio completo.

Na mesma região também há oportunidades com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de assentador de manilha, bombeiro hidráulico, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, pedreiro e serralheiro, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 148 vagas para diferentes funções e remunerações.

No Médio Paraíba, foram captadas 291 oportunidades com remuneração média de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para diversas funções, como atendente de farmácia, balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, chefe de serviço de limpeza, clínico geral, cozinheiro geral, eletricista de manutenção industrial, instalador de antenas de TV, entre outras.

Já na Região Serrana, foram captadas 88 vagas, com remuneração de um a dois salários mínimos para as funções de auxiliar financeiro, auxiliar-geral de conservação de vias permanentes e auxiliar operacional de logística.

De acordo com o Observatório do Trabalho, do Governo do Estado, a maioria das vagas captadas é do setor de Serviços (68,4%), seguido pelo de Comércio (31,6%). Por nível de escolaridade, 33,7% pedem o Ensino Médio completo e 58,1% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (56,3%) exige experiência. É importante manter o cadastro e os currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Estágios e Jovem Aprendiz

Uma parceria entre as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 204 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.472 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para Jovem Aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.