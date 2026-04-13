Orquestra da Grota se apresenta no Solar do Jambeiro com entrada franca
A Orquestra da Grota apresenta, no próximo sábado, 18 de abril, um concerto especial da série “Grandes Compositores”, que reúne obras de autores brasileiros e europeus, percorrendo diferentes períodos e estilos musicais. A apresentação, com entrada franca, acontece às 11h30 no Solar do Jambeiro, em São Domingos, Zona Sul de Niterói.
Com regência de Gustavo Fernandes, a Orquestra vai apresentar obras de Heitor Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras Nº 4), Edvard Grieg (Two Elegiac Melodies), Peter Warlock (Capriol Suite) e Feliz Mendelssohn (Sinfonia X h moll).
A Orquestra da Grota é composta por 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto de inclusão musical por meio da música que celebrou 30 anos de atividades em 2025. Com sede em Niterói e polos e São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, o ECG atende a cerca de mil alunos anualmente, todos estudantes de escolas públicas ou moradores de comunidades, com aulas gratuitas de instrumentos diversos, além de pré-vestibular, iniciação musical e formação de professores, entre outras atividades.
Para mais informações sobre como colaborar com o Espaço Cultural da Grota, acesse o site www.grota.org.br ou a página @orquestradagrota no Instagram.