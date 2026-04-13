Homem acusado de liderar tráfico de drogas na Comunidade Fuquim Mendes, no Jardim América, no Rio, é preso

Policiais militares do 16º BPM (Olaria), do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta segunda-feira (13), em uma operação na Rua do Sossego, no Jardim América, Zona Norte do Rio, o foragido e apontado pelas forças de Segurança Pública como membro da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), e gerente geral do tráfico de drogas da Favela Furquim Mendes, Rivan Martins da Silva, 52 anos.

Policiais do Serviço Reservado de posse de informações e seguindo diretrizes do comando do da unidade, faziam buscas por integrantes da organização criminosa voltada ao roubo de carros e cargas na região. Durante a operação de inteligência, Rivan, foi localizado no interior da Favela Furquim Mendes, e ação que contou com apoio de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Apontado como sendo uma dos maiores roubadores de veículos em atuação na região e no Rio de Janeiro, Rivan estava foragido da Justiça desde dezembro de 2021, quando não retornou após obter o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), por estar cumprindo regime semiaberto e contra ele constava dois mandados de prisão.

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Diante dos fatos, ele foi levado à 38ª DP (Brás de Pina), onde foram confirmado dois mandado de prisão, sendo um pela Vara de Execuções Penais (VEP), espécie de prisão: Recaptura, e outro pela 21ª Vara Criminal da Capital, espécie de prisão: Preventiva. “Rivan”, cumpria uma pena de 49 anos de reclusão, cumprindo até data atual 17 anos, faltando ainda serem cumpridas mais 31 anos em regime semiaberto.

Cabe ressaltar, ainda, que contra ele, constam ao menos cinco anotações criminais, incluindo roubo, latrocínio e tráfico de drogas, o que reforça seu histórico de alta periculosidade do criminoso. Rivan já teve várias passagens pelo sistema prisional, entre os períodos de agosto de 1994 e maio de 2008. Em 2008, ele chegou a ser preso em uma festa de aniversário de um integrante da quadrilha, quando participava de um churrasco na favela Furquim Mendes. Nesta época ele estava em liberdade condicional.

Depois dos trâmites legais, referentes à prisão, ele foi transferido para uma unidade prisional da SEPPENRJ, onde está acautelado à disposição da Justiça do Rio. O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça , favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido