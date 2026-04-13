São Gonçalo tem programação diversificada no Teatro Municipal esta semana; confira!

O Teatro Municipal de São Gonçalo preparou uma programação especial e diversificada para o mês de abril, reunindo música, teatro e entretenimento para toda a família. Entre os dias 15 e 19 de abril, o público poderá conferir atrações gratuitas e espetáculos encantadores que prometem unir cultura, educação e diversão.

Abrindo a programação, nesta quarta-feira (15), às 16h, o projeto “Metais a 5” apresenta um concerto gratuito de música instrumental. Executado por um quinteto de metais, o espetáculo é voltado especialmente para alunos da rede pública, professores e integrantes de projetos sociais. Mais do que uma apresentação musical, o projeto proporciona uma experiência educativa e interativa, na qual os músicos dialogam com o público, explicando o funcionamento dos instrumentos, suas sonoridades e seu papel na música. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

No sábado (18), às 15h, é a vez do público infantil se encantar com “Modo Divertidamente – O Show”. A apresentação traz a MC Divertida, um fenômeno entre as crianças, que leva ao palco muita cor, música e representatividade. Com carisma e energia contagiante, o espetáculo promove mensagens de amor, aceitação e autoestima, envolvendo toda a família em uma experiência alegre e emocionante. A classificação é livre e os ingressos estão disponíveis no link: https://olhaoingresso.com.br/mcdivertida-saogoncalo.html.

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Encerrando a programação, no domingo (19), às 19h, o clássico “O Mágico de Oz” ganha vida no palco do teatro. A história acompanha Dorothy, uma menina que é levada por um ciclone até a Terra de Oz, onde vive uma grande aventura em busca de um caminho de volta para casa. Ao longo da jornada pela Estrada de Tijolos Amarelos, ela encontra personagens inesquecíveis como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Com classificação livre, o espetáculo promete encantar públicos de todas as idades. Os ingressos também podem ser adquiridos no link: https://www.sympla.com.br/evento/o-magico-de-oz-em-sao-goncalo/3344513?algoliaID=5a8ec09243b3d97c6d20a2ae491529b7.