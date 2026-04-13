São Gonçalo recebe exposição sobre educação antirracista no Mutondo

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta segunda-feira (13), a abertura da exposição “Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas”, no pátio de sua sede. A exposição, que é aberta ao público, ficará disponível até a próxima sexta-feira, das 9h às 20h, e celebra a vida e o legado da professora Lélia Gonzalez, destacando sua atuação no movimento negro e sua luta contra o racismo e o sexismo. A exposição é uma realização da Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), em parceria com a Fundação Banco do Brasil e a Brasilcap.

Por meio de painéis educativos, o público entende mais sobre o seu papel como educadora, pensadora e ativista para a garantia de um legado importante para a educação antirracista. Na próxima sexta (17), será realizado um colóquio com os professores da rede, cujo objetivo é refletir alguns conceitos elaborados por Lélia, como “amefricanidade” e “pretuguês”, que propõem uma sistematização de educação a partir de um paradigma afrocêntrico.

“Lélia foi uma importante intelectual, professora e militante do movimento negro. Mais do que isso, ela foi uma pessoa que problematizou as questões que incidem sobre raça, classe e gênero. O maior legado dela é pensar na educação. Ela sempre disse, como professora, que as coisas não caminham sem a educação. Ela pensou principalmente sobre a educação de meninas negras”, afirmou a diretora do Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos (Crefcon), Shirley Victorino.

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A exposição vai de encontro ao tema do ano letivo de 2026 “Tecendo Saberes, Cultivando Futuros”, pensado pela Subsecretaria de Ações Pedagógicas, que possui como eixo principal do currículo a Educação Antirracista. Pensando nestas ações, a exposição trouxe para São Gonçalo a importância deste legado.

“Eu achei a exposição muito legal, eu não conhecia a Lélia. Ela foi muito importante na luta contra o preconceito, tanto relacionada a cor de pele, quanto ao sexismo. Eu estou gostando bastante”, disse o aluno Evandro da Silva, de 12 anos, da Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias.

São Gonçalo recebe exposição sobre educação antirracista | Foto: Divulgação

São Gonçalo recebe exposição sobre educação antirracista | Foto: Divulgação

Serviço:

Exposição “Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas”

9h às 20h - 13 a 17 de abril

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo fica na Travessa Uricina Vargas, 36 - Mutondo.