Talentos de São Gonçalo ganham projeção nacional em campanha da Havaianas em homenagem a Vini Jr.

Coleção Vini Jr. x Havaianas: do Brasil para o mundo. Garanta o chinelo do craque com a ginga e o ritmo brasileiro. Estilo e alegria para quem tem o "molho". Assim começa a chamada da campanha da marca Havaianas com Vinícius Júnior, que viralizou nas últimas semanas. A proposta foi construída com foco na valorização das origens do jogador, tendo São Gonçalo como ponto central da narrativa. O lançamento aconteceu na cidade onde o atleta cresceu, incluindo um evento no colégio onde estudou, reunindo convidados, artistas e moradores.

Nicolle Longobardi | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A produtora Nicolle Longobardi, de 32 anos, foi a responsável por fazer a ponte entre a campanha e os talentos de São Gonçalo. Nascida e criada na cidade, com passagem pelo Miriambi e pelo Mundel, ela tem uma trajetória profundamente ligada à arte e à cultura local. Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), também atua como produtora e professora.

O convite para integrar o projeto surgiu por meio da agência Unlimited, com quem já havia trabalhado anteriormente. “Quando surgiu esse evento, eu comecei a mostrar o trabalho de artistas de São Gonçalo. Foi muito especial poder indicar pessoas que eu admiro há anos e ajudar a conectar esses talentos com uma marca desse porte”. Segundo Nicolle, a possibilidade de realizar o projeto na cidade teve um significado ainda maior: “Conectar artistas gonçalenses com grandes marcas, gerar trabalho e fazer isso acontecer em São Gonçalo foi uma das coisas mais importantes que eu já vivi na produção”, destacou.

Ela também chamou atenção para o impacto econômico e cultural da iniciativa. “Mais de 300 pessoas estiveram envolvidas em um evento de um dia. Isso mostra como o mercado da cultura movimenta dinheiro, gera emprego e transforma realidades”. Para a produtora, ações como essa também têm um papel simbólico importante para quem está começando. “Quando você vê um evento desse tamanho acontecendo no seu bairro, na sua escola, você entende que é possível viver disso”, disse.

Nicolle também ressaltou a importância de valorizar e investir na própria cidade. “Muitos artistas precisam sair para construir suas carreiras, mas o retorno para o território é fundamental. Esse projeto foi uma forma de devolver para São Gonçalo tudo o que eu construí ao longo do caminho. As pessoas de fora ainda têm uma visão muito limitada de São Gonçalo, mas a cidade é potência criativa. Tem muita gente produzindo, pesquisando e criando aqui. A gente não é mais cidade dormitório. A gente sonha aqui e constrói aqui”, concluiu.

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Arte inspirada na trajetória de Vini Jr.

Leandro Ribeiro, de 51 anos, artista plástico, músico, professor e fotógrafo | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Entre os destaques está o artista plástico, músico e fotógrafo Leandro Ribeiro, 51, morador do Morro Menino de Deus, no Rocha, que há décadas atua na cena cultural da cidade. Além de trabalhar com pintura em telas e murais, ele também desenvolve projetos sociais e atua como professor de arte em iniciativas voltadas à comunidade, consolidando uma trajetória ligada à formação e valorização de novos artistas.

Leandro participou da produção de um mural inspirado na trajetória de Vinícius Júnior, desde a infância até a projeção internacional. “É uma vida inteira dedicada à arte. Eu trabalho com arte, não sei fazer outra coisa e nem quero fazer outra coisa. O convite veio através de uma seleção de artistas do município. Gostaram do meu trabalho e entenderam que tinha a identidade do projeto. A gente conseguiu traduzir essa história do Vini dentro da nossa linguagem”, disse.

Para o artista, participar da campanha representa reconhecimento, mas também expõe desafios enfrentados por quem vive da arte. “É gratificante demais uma empresa de grande porte te escolher para representar uma campanha de nível mundial, ainda mais falando da nossa cidade. Mas, infelizmente, nós ainda somos invisíveis. As pessoas não enxergam o artista e não têm o hábito de consumir arte”, pontuou.

Experiência e visibilidade

Vinícius Medeiros, de 44 anos, morador de Alcântara, que atua com grafite desde os 15 anos | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Outro nome envolvido foi o artista plástico Vinícius Medeiros, de 44 anos, morador de Alcântara, que atua com grafite desde os 15 e construiu uma carreira com trabalhos realizados para instituições como Comitê Olímpico do Brasil, Sesc RJ e órgãos públicos. Com uma trajetória consolidada na arte urbana, ele destacou o desafio de participar do projeto. "Tive que me concentrar para entregar o meu melhor, porque o prazo era curto e a responsabilidade era grande. Recebemos um briefing e conseguimos entregar algo até além do que foi pedido, mesclando a identidade da Havaianas com a nossa arte”, explicou.

Ele também ressaltou a interação com o público durante a produção. “O público acompanhou tudo de perto, do início ao fim, fazendo fotos, vídeos, interagindo com a gente. Isso foi muito marcante. Representar São Gonçalo nesse evento foi motivo de orgulho, de poder mostrar minha arte para o mundo. Mostra que a galera daqui tem talento e pode participar de grandes projetos. Isso incentiva quem está começando e fortalece a cena local”.

Participação nas redes e no evento

A influenciadora, atriz e cantora Ella Fernandes, de 32 anos, moradora da Brasilândia | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Entre os convidados da campanha, a influenciadora, atriz e cantora Ella Fernandes, 32, moradora da Brasilândia, também participou do evento de lançamento e produziu conteúdos que repercutiram nas redes sociais. Com trajetória construída nas artes cênicas, no carnaval e na música, ela iniciou sua formação em projetos culturais da cidade e também atuou em produções audiovisuais e no cenário artístico nacional, consolidando sua presença como criadora de conteúdo e artista multifacetada. “Foi muito especial ver uma campanha como essa levando o nome de São Gonçalo para todo o país de forma positiva. Eu também penso no meu filho, de 9 anos, e no que isso representa para a próxima geração”, disse.

Segundo ela, a repercussão superou as expectativas. “Eu sabia que teria repercussão, mas não imaginava tanto. Até hoje as pessoas comentam comigo sobre essa participação. É uma conquista que não é só do Vini Jr, é de todo mundo daqui”. Ela também reforçou a importância de valorizar a origem. “É muito importante poder dizer que sou de São Gonçalo, sem precisar dizer que sou de outro lugar. A gente tem talento, tem criatividade, só precisa ser visto”.

Para acompanhar o trabalho dos artistas e profissionais envolvidos, o público pode acessar as redes sociais através do Instagram Leandro Ribeiro @leandroribeiro.arts, Vinícius Medeiros @siridomuro, Ella Fernandes @ellafernandesoficial e Nicolle Longobardi @nicollelongobardi.