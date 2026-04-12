Ecopontos de São Gonçalo recebem mais de 24 toneladas de recicláveis apenas em março

Os ecopontos de São Gonçalo seguem contribuindo para a reciclagem dos mais variados tipos de resíduos na cidade, incluindo papel, metal, plástico, vidro e muito mais. As unidades são sinônimo de sustentabilidade e reciclagem, e já recolheram, apenas no mês de março, mais de 24 toneladas de materiais recicláveis.

Atualmente, a cidade de São Gonçalo possui três ecopontos: no Barro Vermelho (o primeiro ponto de coleta, inaugurado em 2023), em Santa Luzia e no Zé Garoto. Ao todo, já foram recolhidas, desde o início do projeto, mais de 620 toneladas de materiais (somando os três pontos de coleta da cidade).

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Quando uma pessoa vai ao ecoponto, ela troca os itens recicláveis por dinheiro digital. Nos ecopontos são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

"Os ecopontos são um legado quando se fala em sustentabilidade, reciclagem e auxílio ao meio ambiente. O primeiro ecoponto foi inaugurado há quase três anos e segue surpreendendo em números até hoje. Essas unidades recebem os materiais recicláveis e os encaminham para as empresas adequadas, que realizam a reciclagem e consequentemente reutilizam esse material. Isso é muito benéfico para a nossa cidade, já que evita o descarta irregular de resíduos, tão prejudicial para o meio ambiente", afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.

Serviço:

Os três ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho