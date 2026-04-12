Ator e dublador Silvio Matos morre aos 82 anos

O ator e dublador Silvio Matos, de 82 anos, morreu neste sábado (11), porém, a causa da morte não foi divulgada. A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais, por um perfil voltado a dubladores, ainda no sábado. O artista teve sua carreira marcada pela dublagem e comerciais.

Silvio era natural de São Vicente de Minas, no sul de Minas Gerais, e nasceu no dia 19 de abril de 1943. Sua carreira teve início em 1950, no ramo da dublagem. Com esse trabalho, ele participou de “A Feiticeira” (1964-1972) e “Viagem ao Fundo do Mar” (1964). Além desses, Silvio também participou dos programas “Mundo da Lua” (1991) e “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994).

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O artista também teve passagem pelas telonas, ao integrar o elenco dos filmes “Getúlio” (2013), “Entre Abelhas” (2015), “Jorge da Capadócia” (2024). Participou da série “Família Paraíso” (2022), do Multishow. Entre os anos de 2011 e 2014, ganhou destaque nas redes sociais ao integrar o elenco do canal do YouTube “Parafernalha”, criado pelo influenciador Felipe Neto, e onde deu vida ao personagem “Seu Fernando”.

Silvio ainda fez diversos comerciais e propagandas eleitorais.