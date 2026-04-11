Prefeitura de Maricá realiza vacinação contra a gripe neste sábado (11/04)
Ação acontece a partir das 9h na Igreja Missão Vida e na Subprefeitura de Itaipuaçu, voltada aos públicos prioritários
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (11/04), a partir das 9h, uma mobilização de vacinação contra a influenza (gripe) em dois pontos estratégicos da cidade: na Igreja Missão Vida, no Centro, e na Subprefeitura de Itaipuaçu. A iniciativa é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e busca ampliar o acesso à imunização, inclusive aos fins de semana.
A ação acontece conforme a disponibilidade de doses e contribui para reduzir complicações causadas pela gripe, especialmente entre públicos mais vulneráveis, como pessoas com doenças crônicas, imunocomprometidas e trabalhadores das áreas de saúde, educação e transporte.
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Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com CPF e caderneta de vacinação (caso tenha).
Serviço:
Vacinação contra a Influenza (gripe)
Data: Sábado, 11 de abril
Horário: A partir das 9h
Locais:
Igreja Missão Vida – Centro: Rua Ribeiro de Almeida, s/nº – Centro
Subprefeitura de Itaipuaçu: Rua Van Lerbergue (antiga 34), s/nº – Itaipuaçu