Atleta gonçalense fatura o ouro no Campeonato Estadual de Taekwondo

São Gonçalo ganhou mais uma medalha de ouro. A conquista foi do atleta de Taekwondo Sherman Sant’Ana, de 37 anos, no Campeonato Estadual de Taekwondo 2026, que aconteceu no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. Ele é um dos atletas que recebe incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura de São Gonçalo, através do Auxílio ao Atleta Gonçalense.

O Auxílio ao Atleta Gonçalense é um programa de incentivo financeiro destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir de 8 anos de idade, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

A medalha conquistada garante uma vaga no Campeonato Brasileiro. Natural do bairro de Nova Cidade, Sherman afirma estar muito feliz com a vitória e garante que o Auxílio ao Atleta Gonçalense foi essencial para essa conquista. "Esse apoio da Prefeitura faz toda a diferença. É muito bom ter vencido e poder representar o município em campeonatos estaduais e, agora, nacionais. Sem o apoio da Prefeitura, eu provavelmente não teria participado", disse.

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Para o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade, a vitória merece muita comemoração. “É motivo de grande orgulho ver nossos atletas sendo valorizados e alcançando resultados tão expressivos. O Auxílio Atleta Gonçalense foi criado exatamente para isso: dar suporte, incentivar talentos e permitir que nossos esportistas representem São Gonçalo no mais alto nível. O Sherman Sant’Ana é um grande exemplo. Com muita dedicação e disciplina, ele conquistou a medalha, mostrando a força do nosso esporte", disse.

"Seguiremos investindo em políticas públicas que transformam vidas através do esporte. Cada conquista como essa reforça que estamos no caminho certo. São Gonçalo segue sendo representada com garra, talento e, agora, no lugar mais alto do pódio. Vale ressaltar que, apesar do sucesso do atleta, a Secretaria visa, mais do que o resultado final, ajudar a construir novos cidadãos”, complementou o secretário.

Agora, Sherman irá se preparar para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2026, que será realizado no mês de agosto, em Brasília.

Outros atletas - Além de Sherman, nos dias 18 e 19 de abril, três jovens atletas de jiu-jítsu que recebem o Auxílio ao Atleta Gonçalense estarão em competições próximas representando o município de São Gonçalo. Ravi Belo, de 12 anos, Jasmim Alves, 9, Arthur Gabriel, de 15 anos, estarão presentes no European Kids Jiu-Jitsu 2026, realizado em Dublin, na Irlanda.