Sesc São Gonçalo abre inscrições para aulas gratuitas de futebol feminino

A ação integra um conjunto de iniciativas do Sesc RJ voltadas ao fortalecimento do futebol feminino, iniciadas em 2024 - Foto: Divulgação/Sesc

A ação integra um conjunto de iniciativas do Sesc RJ voltadas ao fortalecimento do futebol feminino, iniciadas em 2024 - Foto: Divulgação/Sesc

O Sesc São Gonçalo abriu inscrições para aulas gratuitas de futebol feminino. A iniciativa é voltada para meninas e adolescentes de 7 a 14 anos e é mais uma iniciativa da instituição de fomento a essa modalidade esportiva. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras. As turmas de 7 a 10 anos acontecem às 14h, com duração de 50 minutos, e as de 11 a 14 anos às 15h.

As inscrições devem ser feitas na unidade, localizada na Av. Pres. Kennedy, 755, no bairro Estrela do Norte. É necessário apresentar CPF da aluna e do responsável legal, comprovante de residência e atestado médico, exigido por se tratar de atividade física. Caso o responsável seja comerciário ou conveniado, também é solicitada a credencial Sesc.

A ação integra um conjunto de iniciativas do Sesc RJ voltadas ao fortalecimento do futebol feminino, iniciadas em 2024. O projeto prevê investimentos na base esportiva, ampliando o acesso de meninas ao esporte, incentivando a permanência e contribuindo para a formação de novas atletas, além de promover valores como disciplina, trabalho em equipe e autoestima.

Leia também:

Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego e estágio no município

São Gonçalo libera edital para vagas nos Centros de Referência Municipais em Autismo

A iniciativa também dialoga com o momento de expansão do futebol feminino no país, impulsionado por políticas públicas, maior cobertura midiática e pelo crescente interesse do público. O Brasil, inclusive, será sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, que acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, reforçando ainda mais a visibilidade e o desenvolvimento da modalidade em todo o território nacional.

SERVIÇO

Aulas gratuitas de futebol feminino – Sesc São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo

Público: Meninas e adolescentes de 7 a 14 anos

Dias: Terças e quintas-feiras

Horários:

• 7 a 10 anos: às 14h

• 11 a 14 anos: às 15h

Inscrições: Presenciais na unidade

Documentos necessários: CPF da aluna e do responsável, comprovante de residência, atestado médico e credencial Sesc (se houver)