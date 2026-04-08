Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, inicia campanha emergencial de doação de sangue

Segundo técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela ação, o objetivo principal é manter o estoque do HEAT equilibrado - Foto: Divulgação

Segundo técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela ação, o objetivo principal é manter o estoque do HEAT equilibrado - Foto: Divulgação

O aumento no número de acidentes de trânsito envolvendo motos tem acabado com o estoque de sangue do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Clubandê, em São Gonçalo, semanalmente. Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio, a unidade realizará uma nova campanha de doação de sangue nesta quinta-feira (09) e sexta-feira (10) no Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo.

O posto de coleta, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, oferecerá estrutura completa e segura, com equipes responsáveis pela recepção, triagem e coleta. A meta da campanha, que ocorrerá entre às 10h e 18h, é arrecadar cerca de 200 bolsas por dia.

Segundo técnicos do GSH Banco de Sangue Serum, responsável pela ação, o objetivo principal é manter o estoque do HEAT equilibrado, especialmente neste momento em que o hospital vem recebendo um número expressivo de vítimas de acidentes. No último fim de semana, por exemplo, foram registradas 172 ocorrências envolvendo motocicletas.

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Somente no ano passado, o HEAT utilizou mais de 10 mil bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos relacionados a acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por arma de fogo e quedas. Dependendo da gravidade do caso, um paciente pode necessitar de até 10 bolsas de sangue.

Os organizadores esperam que a campanha consiga arrecadar o maior número possível de bolsas durante os dois dias, ajudando a salvar centenas de vidas. Cada doador tem potencial para salvar até quatro pessoas. O HEAT realiza mensalmente cerca de 500 cirurgias somente envolvendo motos.

Requisitos para doação de sangue:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de documentos e autorização);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Estar alimentado (evitar refeições gordurosas nas 4 horas anteriores à doação);

– Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial, como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CNH ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).