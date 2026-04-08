Prefeitura inicia mudanças no trânsito do Alcântara nesta terça-feira (7)

A partir desta terça-feira (7), a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo iniciou alterações no trânsito no bairro do Alcântara, próximo ao 7º Batalhão de Polícia Militar. Guardas municipais estão nos locais auxiliando motoristas e orientando pedestres.

Agora, os veículos que estiverem trafegando na Rua Dr. Alfredo Backer, vindo do sentido Alcântara para a Trindade, devem seguir normalmente pela Avenida Domingos Damasceno Duarte (que virou mão única no trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Piracicaba).

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Com as mudanças, a Travessa Margarida passa a operar em sentido único, não sendo mais permitida a entrada direta pela Rua Dr. Alfredo Backer.

Para acessar a Travessa Margarida, os condutores que estiverem na Avenida Alfredo Backer, na altura do 7º Batalhão, tanto no sentido Alcântara quanto no sentido Centro, deverão seguir pela Avenida Domingos Damasceno Duarte, acessar a Rua Piracicaba e, posteriormente, chegar à Travessa Margarida.

A Rua Piracicaba passa a ter sentido único de circulação da Avenida Domingos Damasceno Duarte para a Avenida Presidente Kennedy.

As mudanças têm como objetivo complementar o projeto do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), o maior corredor viário realizado na cidade, e garantir a fluidez para motoristas e melhorias para pedestres.

Obras do MUVI - As obras do MUVI seguem a todo vapor na região, com a pavimentação de uma parte da Avenida Presidente Kennedy, já no trecho 5 do MUVI.

O MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Com um investimento de R$ 287 milhões, é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo.

O novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de novas calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus. Obras estão em andamento no Jardim Catarina e em Santa Luzia.