Flu estreia com empate sem gols na Libertadores 2026 na Venezuela
Equipe jogou com time considerado titular, mas não conseguiu superar adversário nesta terça-feira (7), no Estádio Olímpico de Caracas
O Fluminense empatou com o Deportivo La Guaira (VEN) por 0 a 0 nesta terça-feira (07/04), em jogo válido pela primeira rodada da Conmebol Libertadores, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. Com o resultado, o Tricolor soma seu primeiro ponto na competição.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo sábado (11/04) para enfrentar o Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30, no Maracanã.
PRIMEIRO TEMPO
Em uma etapa inicial marcada pelo equilíbrio, o Fluminense criou três boas chances no começo do confronto. Aos sete minutos, Lucho Acosta recebeu de John Kennedy e finalizou para defesa do goleiro. Aos 12, John Kennedy chutou de fora da área e o goleiro mandou para escanteio. Aos 17, Lucho Acosta cruzou, John Kennedy dominou e bateu de esquerda nas mãos do goleiro.
Após um período tentando achar espaços no ataque, o Tricolor, que controlou a posse de bola, voltou a pressionar nos minutos finais da etapa. Aos 44, após troca de passes ao redor da área, Martinelli recebeu de Canobbio e chutou com desvio para escanteio. Aos 47, Canobbio disparou pela esquerda e tocou para John Kennedy, que finalizou forte e obrigou o goleiro a fazer grande defesa para evitar o primeiro gol do Tricolor.
SEGUNDO TEMPO
Assim como aconteceu nos 45 minutos iniciais, o Fluminense teve mais volume ofensivo que a equipe adversária e construiu oportunidades logo no início da segunda etapa. Aos sete minutos, Canobbio recebeu de Savarino e chutou bloqueado pela defesa. Aos nove, Hércules rolou para John Kennedy na pequena área, mas o camisa 9 mandou por cima.
Apesar de controlar as ações do jogo, o Tricolor teve dificuldades para furar a marcação adversária. Próximo ao apito final, o Fluminense trabalhou a bola no ataque e teve chances para sair da partida com a vitória. Aos 45 minutos, Samuel Xavier arriscou de longe e o goleiro fez a defesa. Aos 48, Soteldo foi até a linha de fundo e cruzou para Martinelli chutar para grande defesa do goleiro.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Germán Cano) e Lucho Acosta (PH Ganso); Savarino (Soteldo), Canobbio (Kevin Serna) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.
Deportivo La Guaira
Varela; Peña, Rivero, Osío e Gutiérrez (Hernández); Ibarra, Correa (Faya) e Perdomo; Cáceres (Rivas), Londoño (Alexis Rodríguez) e Meza (Paredes). Técnico: Héctor Pablo Bidoglio.
Cartões amarelos: Osío, Rivero, Paredes, Gutiérrez (DLG)
Arbitragem: José Burgos, auxiliado por Horacio Ferreiro e Pablo Llarena