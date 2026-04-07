Com time alternativo Vasco fica no empate contra o Barracas Central na Sulamericana 2026

Sem o técnico Renato Gaúcho, o Vasco foi à Argentina para enfrentar o Barracas Central com um grupo formado principalmente por garotos e reservas e volta com um ponto na bagagem. Na noite desta terça-feira (7), o time alternativo do Cruz-Maltino empatou com o adversário por 0 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na partida válida pela primeira rodada do Grupo G. O jogo teve pouca emoção e inspiração. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, Puig foi expulso e deixou a equipe da casa com um homem a menos, mas o Gigante da Colina não conseguiu aproveitar a superioridade numérica para sair com a vitória.

Com o resultado, o Vasco soma um ponto na tabela, assim como o Barracas Central. Olimpia e Audax Italiano fecham o Grupo G e ainda vão estrear na edição de 2026 da Sul-Americana.

Agora, o Gigante da Colina vira a chave para o Brasileirão. O Vasco vai enfrentar o Remo no próximo sábado (11), a partir das 16h30, no Mangueirão.

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O JOGO

O primeiro tempo foi de pouca emoção na Argentina, mas o Vasco praticamente não sofreu. Mesmo com um time alternativo, o Cruz-Maltino teve mais posse de bola e duas boas chances para marcar.

A primeira veio em uma cabeçada de Spinelli, mas o goleiro fez boa defesa. Pouco depois, já dentro da área, Nuno Moreira acionou o Cria da Colina Avellar, que finalizou com perigo, e a bola saiu em escanteio. Tudo isso aconteceu antes dos 20 minutos da etapa inicial.

Na etapa complementar, o jogo mudou. Isso porque o Vasco já não tinha mais o controle da posse. O Barracas Central começou a ter mais a bola e, consequentemente, chegar ao campo de ataque.

A equipe argentina ainda continuava com dificuldade para gerar perigo, mas teve uma chance de ouro por volta dos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Tobio. O camisa 32 tinha tudo para marcar, mas Hugo Moura apareceu na hora certa para bloquear o chute e salvar o Vasco.

A primeira boa chance do Vasco veio somente aos 30 minutos, quando JP acionou Marino Hinestroza pelo lado esquerdo. O atacante invadiu a área e devolveu atrás para o Cria da Colina finalizar com desvio para escanteio.

Pouco depois, Puig, que tinha entrado há pouco tempo, recebeu o cartão vermelho direto após cometer uma falta dura em Nuno Moreira e deixou a equipe argentina com um a menos. Apesar disso, o Vasco não conseguiu aproveitar o cenário, e a partida terminou empatada em 0 a 0.