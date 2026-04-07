Jovens de São Gonçalo conquistam títulos no Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas

Dois atletas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, se destacaram no último fim de semana durante o Campeonato Mundial de jiu-jitsu sem kimono, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. João Pedro, de 16 anos, conquistou o título de campeão, enquanto seu irmão, Gabriel, de 18 anos, ficou com a segunda colocação na competição. Moradores de uma das comunidades mais populosas da cidade, frequentemente associada a notícias negativas, os jovens atletas vêm mudando essa realidade ao levar o nome do bairro para o cenário internacional por meio do esporte.

Em conversa com a mãe dos atletas, Gláucia Figueiredo, de 42 anos, ela destacou o orgulho pela trajetória dos filhos e a importância do jiu-jitsu na vida da família. João Pedro iniciou no esporte aos 4 anos de idade, como uma forma de ajudar a controlar a agitação na infância, e rapidamente demonstrou talento, acumulando títulos importantes ao longo da carreira. Atualmente, João é o único atleta juvenil masculino a reunir os principais títulos do jiu-jitsu mundial. Em 2026, ele já conquistou o Campeonato Europeu, em janeiro, e o Campeonato Pan-Americano, em março. Seu próximo desafio será em maio, quando buscará o bicampeonato mundial.

Leia também:

Vestibular Cederj 2026.2: abertas as inscrições para 7.505 vagas em universidades públicas do Rio

Prefeitura de Maricá dá início à maior competição de futebol amador da cidade neste domingo (12/04)





Já Gabriel, de 18 anos, começou a treinar aos 6 anos e também construiu uma trajetória sólida na modalidade. Ele já conquistou títulos importantes e participou de competições internacionais em países como Estados Unidos, nas cidades de Las Vegas, Orlando, Miami e Califórnia, além de Portugal e Irlanda. Entre suas principais conquistas estão os títulos de vice-campeão mundial e brasileiro.

O mais recente resultado veio em março, no Campeonato Internacional realizado em Balneário Camboriú, pela Federação de Abu Dhabi. Segundo a família, Gabriel enfrentou duas lutas de alto nível até conquistar o título. Para participar da competição, a família precisou enfrentar uma viagem de 16 horas de carro. Os próximos compromissos do atleta já estão definidos, no dia 11 de abril, ele participa de uma luta casada em Cabo Frio, e, em 16 de maio, disputa um campeonato em São Paulo, que terá premiação de R$ 10 mil.

Já Gabriel, de 18 anos, começou a treinar aos 6 anos e também construiu uma trajetória sólida na modalidade | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

João é o único atleta juvenil masculino a reunir os principais títulos do jiu-jitsu mundial | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Sob supervisão de Marcela Freitas