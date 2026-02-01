Vestibular Cederj 2026.2: abertas as inscrições para 7.505 vagas em universidades públicas do Rio

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, deu início ao processo seletivo do Vestibular Cederj 2026.2, com inscrições disponíveis até o dia 17 de maio. Nesta edição, são oferecidas 7.505 vagas em 17 cursos de graduação na modalidade semipresencial, reafirmando o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior gratuito de qualidade em todo o território fluminense.

O concurso seleciona alunos para cursos com diplomas emitidos pelas sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio: Cefet/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. O modelo pedagógico do Cederj permite que o estudante realize a maior parte das atividades de forma remota, com encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio para tutorias e avaliações.

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O presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet, ressalta o impacto social da iniciativa:

"O Vestibular Cederj é, acima de tudo, um projeto de inclusão social e desenvolvimento regional. Ao oferecermos mais de 7.500 vagas em parceria com as melhores universidades do país, estamos garantindo que o cidadão fluminense tenha a oportunidade de transformar sua vida por meio do conhecimento e da formação profissional de excelência. Agora, com as inscrições abertas, o sonho da faculdade pública está a apenas um clique de distância", afirma.

Distribuição das Vagas:

As 7.505 vagas contemplam diversas áreas do conhecimento. Entre os destaques estão os cursos de:

• Licenciaturas: Pedagogia (1.140 vagas), Ciências Biológicas (756 vagas) e Matemática (800 vagas).

• Bacharelados: Administração (710 vagas) e Ciências Contábeis (590 vagas).

• Tecnologias: Sistemas de Computação (645 vagas) e Segurança Pública (350 vagas).

Serviço:

Link oficial para inscrições: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-2/

Prazo final de inscrições: 17 de maio de 2026.