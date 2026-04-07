Prefeitura de Maricá dá início à maior competição de futebol amador da cidade neste domingo (12/04)

Ao todo, 30 equipes participam do torneio, com a categoria principal entrando em campo já na primeira rodada - Foto: Divulgação

Ao todo, 30 equipes participam do torneio, com a categoria principal entrando em campo já na primeira rodada - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove a partir do próximo domingo (12/04) a Taça Cidade de Maricá 2026, considerada a maior e mais tradicional competição de futebol amador do município. Ao todo, 30 equipes participam do torneio, com a categoria principal entrando em campo já na primeira rodada.

Entre os clubes confirmados estão Areal F.C., ATC Amigos do Bem, Barcelona, Caxias F.C., Cordeirinho F.C., E.C. Amizade, Monte Castelo F.C., Galáticos F.C., Juventude, Marquês, Parque Nanci, Pitico F.C., Real Maré, Retão F.C., Rubro F.C., Saco das Flores, Santos F.C., São José F.C., U. Ponte Preta, além das equipes que também serão sedes dos jogos, como Bambuí F.C., E.C. Taquaral, Dínamo F.C., Itapeba A.C., E.C. Maricá, C.A. Bananal, Dominante F.C., Spar A.C., Ponta Negra F.C., Figueirense F.C. e Guaratiba F.C.

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A Taça Cidade de Maricá será disputada em formato eliminatório, com jogos únicos, garantindo vaga na próxima fase apenas às equipes vencedoras.

As finais estão previstas para o dia 26 de maio, data do aniversário da cidade, no Estádio Municipal João Saldanha.

Confira os jogos da primeira rodada

A primeira rodada da competição contará com partidas distribuídas em diferentes campos do município, nos horários de 12h30 e 14h30.

Às 12h30, jogam:

São José F.C. x Caxias F.C., no campo do C.A. Bananal, no Bananal

Barcelona x Retão F.C., no campo do E.C. Maricá, no Centro

Às 14h30, os confrontos são:

Figueirense F.C. x Marquês, no campo do Figueirense F.C., no Vale da Figueira

Itapeba A.C. x Monte Castelo F.C., no campo do Itapeba A.C., em Itapeba

Spar A.C. x Santos F.C., no campo do Spar A.C., no Spar

U. Ponte Preta x Guaratiba F.C., no campo do C.A. Bananal, no Bananal

E.C. Maricá x Rubro F.C., no campo do E.C. Maricá, no Centro