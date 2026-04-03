Adolescente é forçada a ingerir fezes durante caso de bullying em condomínio de São Gonçalo

Um caso grave de violência envolvendo adolescentes chocou moradores de São Gonçalo. Uma jovem teria sido obrigada a ingerir fezes de cachorro durante uma ação de bullying dentro de um condomínio no município.

De acordo com relatos, a vítima estava no local porque o avô mora no condomínio e ela costumava ir até lá para fazer aulas de reforço escolar. Em determinado momento, a adolescente foi levada por outros jovens para uma área mais isolada, onde passou a ser alvo de agressões e humilhações.

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Durante a ação, ela teria sido coagida a ingerir fezes enquanto a situação era registrada por quem participava do ato. Após o ocorrido, a jovem conseguiu entrar em contato com a avó, que foi até o local para buscá-la. O episódio gerou revolta entre familiares e moradores, que cobram responsabilização dos envolvidos. A família da adolescente afirma que o caso ultrapassa os limites de uma “brincadeira” e caracteriza violência psicológica e física. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e será investigado.