Adolescente é forçada a ingerir fezes durante caso de bullying em condomínio de São Gonçalo
Um caso grave de violência envolvendo adolescentes chocou moradores de São Gonçalo
Um caso grave de violência envolvendo adolescentes chocou moradores de São Gonçalo. Uma jovem teria sido obrigada a ingerir fezes de cachorro durante uma ação de bullying dentro de um condomínio no município.
De acordo com relatos, a vítima estava no local porque o avô mora no condomínio e ela costumava ir até lá para fazer aulas de reforço escolar. Em determinado momento, a adolescente foi levada por outros jovens para uma área mais isolada, onde passou a ser alvo de agressões e humilhações.
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Durante a ação, ela teria sido coagida a ingerir fezes enquanto a situação era registrada por quem participava do ato. Após o ocorrido, a jovem conseguiu entrar em contato com a avó, que foi até o local para buscá-la. O episódio gerou revolta entre familiares e moradores, que cobram responsabilização dos envolvidos. A família da adolescente afirma que o caso ultrapassa os limites de uma “brincadeira” e caracteriza violência psicológica e física. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e será investigado.