Mato alto compromete visibilidade e aumenta risco de acidentes na RJ-104, em Tribobó

A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT) - Foto: Kiko Charret

A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT) - Foto: Kiko Charret

O mato alto às margens da RJ-104, na altura de Tribobó, em São Gonçalo, tem prejudicado a visibilidade de motoristas e levantado preocupação quanto ao risco de acidentes na região. A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT), avançando sobre o acostamento e áreas laterais da pista, além de invadir pontos de acesso à via.

Mato alto preocupa motoristas | Foto: Kiko Charret

Em áreas de curva e entrada, o matagal dificulta a visão de quem trafega pelo local, principalmente para motoristas que precisam acessar a rodovia ou realizar manobras, aumentando o risco de colisões. A situação se torna ainda mais preocupante devido ao fluxo constante de veículos na RJ-104, incluindo ônibus e caminhões, o que exige atenção redobrada diante da limitação de visibilidade.

Um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia. | Foto: Kiko Charret

Nesta quinta-feira (2), um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia. Segundo pessoas que passam pelo local, a presença de animais tem se tornado comum, sendo atribuída a criadores da região que deixam os bichos soltos. No momento em que a reportagem estava no local, o animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe, aumentando ainda mais a sensação de insegurança.

O animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe | Foto: Kiko Charret

Leia também:

Incêndio atinge pavilhão da Ceasa

São Gonçalo promove “Oportunidades Mulher” no Shopping Partage





Kiko Charret

Autor: Kiko Charret | Descrição:

Além de comprometer a segurança no trânsito, o crescimento da vegetação indica a falta de manutenção regular na área, um problema recorrente em trechos da rodovia. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) foi procurado e, até o momento, a reportagem aguarda um posicionamento do órgão.

Em áreas de curva e entrada, o matagal dificulta a visão de quem trafega pelo local | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas