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Mato alto compromete visibilidade e aumenta risco de acidentes na RJ-104, em Tribobó

Além de comprometer a segurança no trânsito, o crescimento da vegetação indica a falta de manutenção regular na área

relogio min de leitura | Escrito por Nayra Silva | 02 de abril de 2026 - 14:24
A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT)
A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT) -

O mato alto às margens da RJ-104, na altura de Tribobó, em São Gonçalo, tem prejudicado a visibilidade de motoristas e levantado preocupação quanto ao risco de acidentes na região. A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT), avançando sobre o acostamento e áreas laterais da pista, além de invadir pontos de acesso à via.

Mato alto preocupa motoristas
Mato alto preocupa motoristas |  Foto: Kiko Charret

Em áreas de curva e entrada, o matagal dificulta a visão de quem trafega pelo local, principalmente para motoristas que precisam acessar a rodovia ou realizar manobras, aumentando o risco de colisões. A situação se torna ainda mais preocupante devido ao fluxo constante de veículos na RJ-104, incluindo ônibus e caminhões, o que exige atenção redobrada diante da limitação de visibilidade.

Um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia.
Um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia. |  Foto: Kiko Charret

Nesta quinta-feira (2), um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia. Segundo pessoas que passam pelo local, a presença de animais tem se tornado comum, sendo atribuída a criadores da região que deixam os bichos soltos. No momento em que a reportagem estava no local, o animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe, aumentando ainda mais a sensação de insegurança.

O animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe
O animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe |  Foto: Kiko Charret

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Autor: Kiko Charret | Descrição:

Além de comprometer a segurança no trânsito, o crescimento da vegetação indica a falta de manutenção regular na área, um problema recorrente em trechos da rodovia. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) foi procurado e, até o momento, a reportagem aguarda um posicionamento do órgão.

Em áreas de curva e entrada, o matagal dificulta a visão de quem trafega pelo local
Em áreas de curva e entrada, o matagal dificulta a visão de quem trafega pelo local |  Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas 

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