Helicóptero perde altitude e quase cai no mar da Barra da Tijuca; Vídeo
O helicóptero decolou às 14h23 e seguiu, por alguns minutos, em direção ao oceano
Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou o momento em que um helicóptero perdeu altitude e quase caiu no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A imagem foi gravada na terça-feira (31).
O helicóptero decolou às 14h23 e seguiu, por alguns minutos, em direção ao oceano. O movimento da hélice chega a levantar um pouco de água, criando uma névoa. O helicóptero então arremata e retorna para Jacarepaguá, às 14h31.
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Em um outro vídeo também divulgado, mostra o interior do helicóptero, com mais seis passageiros. “Não quero chegar no céu hoje não”, diz um deles.
A Líder Aviação informou que a tripulação seguiu os procedimentos de segurança e retornou ao aeroporto, onde o pouso foi realizado sem incidentes. As autoridades foram acionadas e todos os protocolos de segurança foram cumpridos