São Gonçalo promove “Oportunidades Mulher” no Shopping Partage

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta segunda-feira (23), o evento “Oportunidades Mulher”, no Shopping Partage, no Espaço Mais Conhecimento. A ação faz parte do Programa Oportunidades, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e a Casa do Empreendedor.

“É muito importante esse tipo de iniciativa na nossa cidade, ainda mais nesta edição voltada para as mulheres gonçalenses. Queremos atender todos os públicos, mas quando entendemos que as mulheres continuam com mais dificuldades no mercado de trabalho, precisamos promover ações que garantam mais oportunidades”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

O programa tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego e facilitar o acesso da população a serviços de utilidade pública. Nesta edição especial, o evento foi voltado exclusivamente ao público feminino, com foco na promoção da cidadania, do empreendedorismo e da autonomia econômica das mulheres.

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“Completei 18 anos há pouco tempo e comecei a procurar vagas de emprego na internet. Foi quando apareceu uma publicação dessa edição do Oportunidades na rede social da Prefeitura e eu não pensei duas vezes, vim bem cedo para conseguir me inscrever”, afirmou a jovem Marine Chaves.

Durante a programação, equipes do SINE estiveram no local realizando encaminhamentos para oportunidades de trabalho, aproximando candidatas do mercado e ampliando as chances de inserção profissional.