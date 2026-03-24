Incêndio atinge pavilhão da Ceasa
Ainda não há informações sobre vítimas
O Pavilhão 22 da Ceasa (Central de Distribuição do Rio de Janeiro) pegou fogo na manhã desta terça-feira (24), em Irajá, na Zona Norte do Rio.
O Corpo de Bombeiros informou que sete unidades foram enviadas ao local, com aproximadamente 40 militares e 16 viaturas para atuar no controle das chamas. Também há a presença de equipes especializadas.
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O incêndio teve início dentro de uma unidade do pavilhão e se alastrou pelas caixas de papelão que estavam no local, em um momento de maior fluxo de clientes e lojistas.
Imagens registradas do incêndio no galpão mostram fumaça preta e o momento em que as chamas tomam conta do galpão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, mas ainda não há informações sobre vítimas.