Feriadão terá 20 praias recomendadas ao banho na capital fluminense

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, Charitas, Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Divulgação

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, Charitas, Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Divulgação

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) na quarta-feira (1) traz 20 praias recomendadas para banho nas zonas Sul, Oeste e Sudoeste do Rio de Janeiro para o feriadão.

As praias liberadas na capital fluminense são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba (exceto em frente ao n°6.287 da Estrada do Pontal), Recreio, Reserva, Barra da Tijuca (exceto em frente ao 2° GMAR e no Quebra-mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, Vidigal, São Conrado, Leblon (exceto em frente à Rua Afrânio de Melo Franco), Ipanema (exceto em frente à Rua Garcia D’Ávila), Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Flamengo e Glória. Estão impróprias as praias da Urca e Botafogo.

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Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, Charitas, Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Está desaconselhado o banho na praia de São Francisco.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).