Começam as obras de reforma e modernização na Praça da Trindade

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está à frente dos trabalhos, que têm previsão de duração de sete meses - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está à frente dos trabalhos, que têm previsão de duração de sete meses - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

Tiveram início, nesta semana, as obras de reforma e modernização da Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade. As intervenções têm os objetivos de oferecer um novo espaço de lazer, recreação e esporte para os moradores e valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está à frente dos trabalhos, que têm previsão de duração de sete meses.

No momento, as equipes trabalham na instalação dos tapumes ao redor da praça e na retirada dos brinquedos do parque infantil. Nesta fase inicial dos trabalhos, o foco será a área interna da praça, sem alteração no trânsito. Os food trucks que atuam no entorno também seguem funcionando normalmente.

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O projeto prevê a reforma e a modernização da praça, com o intuito de apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município, fomentando a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população e para a inclusão social e a integração comunitária.

Além disso, levando em consideração que existem mais de 40 bares, restaurantes e food trucks ao redor da praça, serão instaladas mesas de concreto, com quatro bancos cada, para que a população possa permanecer, se alimentar e ter momentos de lazer.

O parque infantil (que terá piso emborrachado) e a academia de idosos serão refeitos. A praça terá uma nova quadra poliesportiva, um bicicletário, um novo espaço para a realização das atividades culturais e novo paisagismo. Entre os destaques da reforma também está o uso de pavimento drenante, solução ainda pouco utilizada no município, que amplia a permeabilidade do solo e fortalece práticas de adaptação climática e resiliência urbana. As obras possuem um investimento de R$1.134.900,00.

O projeto ainda deve contemplar outras soluções arquitetônicas para movimentação segura de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

Para Zuleica da Silva, de 48 anos, o novo projeto da obra agradará crianças e adultos do bairro. "As crianças agradecem, os idosos agradecem, a praça estava precisando! Somos muito gratos pelo projeto e pelo fato de termos uma nova quadra. A população vai se sentir abraçada com essas obras, uma área de lazer gratuita e revitalizada para todos", disse a cozinheira.