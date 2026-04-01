Fluminense vence o Corinthians no Maracanã e assume a vice-liderança do Brasileiro

O Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 nesta quarta-feira (01/04), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. John Kennedy, Hércules e Castillo marcaram os gols da vitória do Tricolor, que chegou a 19 pontos e assumiu a vice-liderança da competição.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo sábado (04/04) para enfrentar o Coritiba, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 20h30, no Couto Pereira.

PRIMEIRO TEMPO

Depois de um início de partida equilibrado, o Fluminense logo tomou as rédeas do jogo e dominou a primeira etapa. Aos 13 minutos, Lucho Acosta tocou para John Kennedy finalizar de fora da área para defesa do goleiro. Aos 16, Jemmes ajeitou para Martinelli, que chutou para fora.

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O controle tricolor logo se refletiu em bola na rede. Aos 18 minutos, Renê lançou Kevin Serna, que disparou pela esquerda e tocou para John Kennedy driblar o goleiro e abrir o placar para o Fluminense no seu 150º jogo pelo clube.

Sem levar perigo do adversário, o Tricolor continuou no ataque para ampliar o marcador. Aos 32 minutos, John Kennedy recebeu lançamento de Freytes e finalizou de esquerda para fora. Aos 42, Martinelli achou Kevin Serna, que cortou para o meio e chutou para defesa do goleiro. Aos 47, após bela jogada individual, Serna disparou pela esquerda e finalizou na trave. No rebote, Hércules empurrou para o gol e fez o segundo do Fluminense.

SEGUNDO TEMPO

A boa vantagem construída ficou ainda melhor aos dez minutos, quando o adversário ficou com um jogador a menos. Assim, o Tricolor continuou no campo de ataque para tentar ampliar o placar. Aos 13, Savarino recebeu de Kevin Serna e chutou cruzado para defesa do goleiro. Aos 20, Kevin Serna foi à linha de fundo e tocou para John Kennedy finalizar para outra defesa do goleiro. No rebote, Samuel Xavier pegou de primeira e forçou o goleiro a se esticar para evitar o terceiro do Fluminense.

Com ampla superioridade, o Fluminense manteve o ímpeto ofensivo e continuou criando oportunidades de gol. Aos 23, John Kennedy conduziu até a entrada da área e chutou para fora. Aos 33, Savarino recebeu de Samuel Xavier e finalizou de fora da área por cima do travessão. Aos 38, Castillo recebeu cruzamento na área, tabelou com Martinelli e mandou no cantinho para fazer o terceiro do Tricolor.

O adversário diminuiu aos 43 minutos, mas o Tricolor seguiu com a posse de bola e administrou o resultado até o fim do confronto.