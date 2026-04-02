Região do Centro terá interdições para a Corrida Rio Maravilha no domingo (05/04)

A CET-Rio vai interditar diversas vias da região do Centro da cidade para a realização da corrida “Rio Maravilha Etapa Outono” - Foto: Divulgação/Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A CET-Rio vai interditar diversas vias da região do Centro da cidade para a realização da corrida “Rio Maravilha Etapa Outono” - Foto: Divulgação/Marcello Casal Jr/Agência Brasi

02 de abril de 2026 - 08:14

A CET-Rio vai interditar diversas vias da região do Centro da cidade para a realização da corrida “Rio Maravilha Etapa Outono”, que acontece a partir das 7h do próximo domingo (05/04). Para viabilizar o evento esportivo, as avenidas Venezuela e Rodrigues Alves e ruas Tia Ciata e Edgard Gordilho, entre outras vias da Praça Mauá serão interditadas ao tráfego de veículos a partir da 0h.

A operação contará com equipes de trânsito da CET-Rio e da Guarda Municipal, além de apoiadores de tráfego contratados pela produção para orientar motoristas e garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.

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As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores da região.

Interdições

Da 0h às 12h:

Avenida Venezuela, entre a Avenida Barão de Tefé e a Praça Mauá;

Rua Tia Ciata, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Venezuela;

Rua Edgard Gordilho, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Rodrigues Alves;

Praça Mauá, entre a Rua Sacadura Cabral e a Avenida Rio Branco com a Rua Acre;

Das 04h até a chegada do último corredor:

Rua Arlindo Rodrigues (Via Binário do Porto), pista sentido Rodoviária Novo Rio, entre a saída do Túnel 450 Rio e a Rua Rivadávia Correa;

Avenida Barão de Tefé, entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rodrigues Alves (Calçadão da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde);

Rua Souza e Silva, entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rodrigues Alves;

Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, entre o Museu do Amanhã e a Rua Rivadávia Correa;

Rua Acre, entre a Avenida Marechal Floriano e a Avenida Rio Branco;

Rua Alcântara Machado, toda extensão;

Rua Mairink Veiga, toda extensão;

Avenida Rio Branco, faixa de rolamento da direita, entre a Rua Mairink Veiga e a Praça Mauá;

Praça Mauá, todo entorno do Museu do Amanhã;

Rua Rivadávia Correa, entre a Rua Arlindo Rodrigues e a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde;

Rua Edgard Gordilho, entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rodrigues Alves;

Túnel Rio 450, toda extensão.

Proibição de estacionamento

Das 22h de sábado (04) às 12h de domingo (05):

Avenida Venezuela, entre a Avenida Barão de Tefé e a Praça Mauá;

II – Rua Tia Ciata, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Venezuela;

Rua Edgard Gordilho, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Rodrigues Alves.

Rua Sacadura Cabral, entre a Avenida Venezuela e a Rua Tia Ciata;

Praça Mauá, entre a Avenida Venezuela e a Avenida Rio Branco;

Rua Acre, entre a Avenida Marechal Floriano e a Avenida Rio Branco;

Rua Alcântara Machado, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Acre;

Rua Beneditinos, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Acre;

Rua Mairink Veiga, toda extensão;

Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, entre a Praça Mauá e a Rua Silvino Montenegro;

Rua Silvino Montenegro, entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Venezuela;

Avenida Venezuela, entre a Rua Silvino Montenegro e a Avenida Barão de Tefé.