São Gonçalo emite Carteirinha da Pessoa Autista de forma gratuita

A carteirinha possui validade de cinco anos e pode ser solicitada pelo portal Colabore+ - Foto: Divulgação

A carteirinha possui validade de cinco anos e pode ser solicitada pelo portal Colabore+ - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo realiza emissão gratuita da Carteirinha da Pessoa Autista O serviço foi lançado há três anos, próximo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado neste próximo dia 2 de abril, e já viabilizou a entrega de 1.308 carteirinhas.

O documento é fundamental para assegurar o atendimento prioritário e a atenção integral em serviços públicos e privados do município, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social.

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A carteirinha possui validade de cinco anos e pode ser solicitada pelo portal Colabore+ (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/categoria/carteirinha-da-pessoa-autista) a qualquer momento, com prazo de emissão de até 30 dias úteis. Ao solicitar o serviço, o cidadão deve preencher as informações solicitadas e anexar as documentações requeridas.

Após a análise da solicitação, o setor informa a disponibilidade para retirada, que deve ser feita presencialmente no Espaço Azul, que fica no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.