Polícia prende homem com R$ 100 mil em anabolizantes em Cabo Frio

Em uma ação estratégica, policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam um homem e apreenderam grande quantidade de anabolizantes e medicamentos controlados, nesta quarta-feira (01/04), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O material apreendido está avaliado em mais de R$ 100 mil, representando significativo prejuízo à atividade criminosa.

Durante diligências para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no âmbito da Lei Maria da Penha, os agentes foram até a residência do homem, onde localizaram o material ilícito. Na ação, foram apreendidos anabolizantes, medicamentos de uso controlado, dinheiro em espécie, além de embalagens e anotações que indicam a comercialização clandestina dos produtos. No local, também foi encontrada uma motocicleta sem placa de identificação.

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Segundo os policiais civis, o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição irregular dessas substâncias. O responsável foi preso em flagrante, e todo o material encaminhado para perícia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.