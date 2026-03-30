Acidentes com motos voltam a lotar hospitais e Upas em São Gonçalo

O HEAT tem 100% dos seus leitos ocupados e funciona acima da sua capacidade - Foto: Divulgação

O HEAT tem 100% dos seus leitos ocupados e funciona acima da sua capacidade - Foto: Divulgação

O final de semana voltou a ser marcado pelos acidentes de moto. Somente na emergência e no centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), 97 ocorrências foram registradas. As UPAS do Colubandê, Nova Cidade, Santa Luzia e Pacheco também receberam pacientes.

No Heat, dois pontos chamaram a atenção da equipe médica e a de enfermagem: 18 motoqueiros entraram no hospital no sábado à noite e vindos do Jardim Catarina. A outra foi a quantidade de adolescentes conduzindo os veículos.

Leia também:

➣ 'São Gonçalo Ontem e Hoje': livro com 26 autores será lançado durante sessão solene que celebra os 447 anos da cidade

➣ Homem é preso por importunação sexual contra passageira em ônibus na Ponte Rio-Niterói

O Alberto Torres também registrou a entrada de duas crianças durante a madrugada. As ocorrências totais são de Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Rio de Janeiro e São Gonçalo.

A Prefeitura de São Gonçalo e o Hospital Estadual Alberto Torres continuam com a Campanha "A Imprudência Custa Caro" nas ruas da cidade, cujo objetivo é alertar os motoqueiros sobre as principais causas dos acidentes. Hoje, o HEAT tem 100% dos seus leitos ocupados e funciona acima da sua capacidade.