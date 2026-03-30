Páscoa para cães e gatos: Buffet pet de São Gonçalo lança cardápio especial com 'brigadeiro' de fígado e ovo de colher

Com a proposta de incluir os animais de estimação nas celebrações em família, a empresária Alessandra Costa, tem um buffet pet e aposta em um cardápio exclusivo para a Páscoa, com opções pensadas especialmente para cães e gatos. Entre as novidades está o “brigadeiro” de fígado com legumes enrolado na linhaça, além do tradicional ovo de colher.

O cardápio da ‘Cozinha do Otávio’ foi elaborado com orientação nutricional, respeitando restrições alimentares e priorizando o bem-estar animal. Os produtos são desenvolvidos com ingredientes seguros e adaptados às necessidades nutricionais dos bichinhos, sem adição de sal, açúcar, conservantes e corantes, por exemplo.

O ovo de colher tem uma massa de biscoito, que tem base de farinhas integrais e funcionais e frutas; e o creme é de batata doce com iogurte. A colherzinha, que é comestível, também é de biscoito.

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A iguaria fica ainda mais interessante com o brigadeiro de fígado com legumes, enrola na linhaça, que ‘faz o papel’ do granulado. Os brigadeiros também são vendidos por unidade ou combos.

A marca também aposta no ovo de Páscoa tradicional que é feito de fígado, frango e farinhas; os cookies que são feitos de fígado com cenoura; e como prato principal o risoto de atum de legumes como abobrinha, cenoura e ovos.

A origem da marca está diretamente ligada à trajetória de Otávio, cão que chegou à vida de Alessandra em dezembro de 2016 e rapidamente se tornou parte central de sua rotina e de seus afetos. Anos depois, com o diagnóstico de problema renal, a alimentação passou a ser um ponto fundamental no tratamento e na qualidade de vida do animal, que faleceu em 2021. O momento representou um desafio para a continuidade do projeto, que quase foi interrompido.

"A Cozinha do Otávio nasceu do amor e da dor. O Otávio me ensinou, na prática, que alimentar também é cuidar e amar. Quando precisei buscar uma alimentação natural para melhorar a qualidade de vida dele, eu não imaginava que isso se transformaria em um propósito. Mesmo depois da partida dele, entendi que esse cuidado não podia parar. Hoje, cada refeição que sai da Cozinha carrega um pouco da história dele e o meu compromisso de oferecer para outros pets o mesmo carinho, amor, respeito e dignidade que sempre ofereci a ele. E mais do que isso: fazer com que esse tipo de alimentação seja acessível, para que cada vez mais tutores tenham a oportunidade de oferecer saúde e qualidade de vida aos seus pets”, explicou Alessandra.

Os itens do cardápio especial já estão disponíveis sob encomenda e podem ser personalizados de acordo com o porte e as restrições alimentares de cada animal. Os canais de contato são: cozinhadootavio@gmail.com | @cozinhadootavio