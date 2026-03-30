Chá da Tarde em Niterói reúne música e palestra com entrada gratuita na Casa do Professor

A União dos Professores Públicos no Estado - Sindicato (UPPES) promove nesta terça-feira (31), a partir das 15h, mais uma edição do tradicional Chá da Tarde, na Casa do Professor, em Pendotiba, Niterói. O evento, com entrada gratuita, integra cultura e conhecimento.

A atração musical fica por conta do músico Ronaldinho do Cavaquinho, que vem de Conservatória para uma apresentação especial em homenagem a obra do mestre Waldir Azevedo, referência histórica do cavaquinho na música brasileira.

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Além da apresentação musical, o evento contará com a participação do professor Marcos Bortolato, que ministrará a palestra “Longevidade e saúde do corpo”, abordando temas relacionados à qualidade de vida e bem-estar. Para mais informações, pelo whatsapp (21)98556-4431.

Serviço:

Evento: Chá da Tarde em Niterói

Data: 31 de março

Horário: 15h

Local: Casa do Professor – Estrada Caetano Monteiro, 4.550, Pendotiba, Niterói (RJ)

Entrada: Gratuita