São Gonçalo amplia oferta de teste do pezinho a partir de abril
Clínicas Gonçalenses do Colubandê e da Lagoinha irão oferecer o exame
As duas clínicas municipais gonçalenses Colubandê e Lagoinha – inauguradas no governo do prefeito Capitão Nelson – vão oferecer mais um importante serviço para a população: o teste do pezinho. A partir de abril, as duas unidades vão facilitar a vida das mamães que moram nestes bairros e no entorno, oferecendo esse importante exame mais próximo de suas residências. Já no dia 1º, os exames começam no Colubandê; no dia 6, na Lagoinha.
A ampliação faz parte da estratégia da coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo e tem como objetivo garantir o acesso ao teste no período considerado ideal – que é entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê – para identificar precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais.
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“Com o exame mais perto de casa, fica mais fácil da puérpera levar o bebê no período ideal para a realização. Caso as doenças sejam diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves, tratamentos mais difíceis ou até levar à morte. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes para garantir um desenvolvimento saudável das crianças e pode ser realizado apenas com a declaração de nascido vivo (DNV), caso a criança ainda não tenha documento de identificação”, explicou a coordenadora do programa, Rayssa Nascimento.
O teste do pezinho detecta 54 enfermidades que exigem acompanhamento e tratamento contínuo. As doenças podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas.
Realizado de forma simples, com apenas algumas gotinhas de sangue retiradas do calcanhar do bebê, o exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades atualmente – cinco polos sanitários e outras duas clínicas: Dr. Zerbini, no Arsenal; e do Mutondo.
Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar comprovante de residência e documento do responsável; certidão de nascimento do bebê, cartão de vacina e cartão do SUS da criança (caso já tenha). Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.
Locais de exames:
Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto
De segunda a quinta, das 8h às 12h
Livre demanda com senha por vez de chegada
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h
Com agendamento prévio na unidade
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Quarta-feira, das 14h às 16h
Com agendamento prévio na unidade
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
Quarta, das 8h às 12h
Livre demanda por vez de chegada
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
Segunda e quarta, das 8h às 12h
Livre demanda por vez de chegada
Clínica Municipal Gonçalense Mutondo
De segunda a quarta, das 8h às 18h
Quinta e sábado, das 8h às 10h
Livre demanda por vez de chegada
Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal
Terça, das 8h às 12h
Livre demanda por vez de chegada
Clínica Municipal Gonçalense Colubandê
Segunda e quarta, das 8h às 12h
Livre demanda por vez de chegada
Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
Segunda e quinta, das 8h às 12h
Livre demanda por vez de chegada