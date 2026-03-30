São Gonçalo amplia oferta de teste do pezinho a partir de abril

A ampliação faz parte da estratégia da coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Ascom

A ampliação faz parte da estratégia da coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Ascom

As duas clínicas municipais gonçalenses Colubandê e Lagoinha – inauguradas no governo do prefeito Capitão Nelson – vão oferecer mais um importante serviço para a população: o teste do pezinho. A partir de abril, as duas unidades vão facilitar a vida das mamães que moram nestes bairros e no entorno, oferecendo esse importante exame mais próximo de suas residências. Já no dia 1º, os exames começam no Colubandê; no dia 6, na Lagoinha.

A ampliação faz parte da estratégia da coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo e tem como objetivo garantir o acesso ao teste no período considerado ideal – que é entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê – para identificar precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais.

Leia também:

Supermercado recebe fã mirim com festa surpresa na loja de Niterói



VLT Carioca recebe ação com mais de 400 vagas de emprego no Terminal Gentileza



“Com o exame mais perto de casa, fica mais fácil da puérpera levar o bebê no período ideal para a realização. Caso as doenças sejam diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves, tratamentos mais difíceis ou até levar à morte. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes para garantir um desenvolvimento saudável das crianças e pode ser realizado apenas com a declaração de nascido vivo (DNV), caso a criança ainda não tenha documento de identificação”, explicou a coordenadora do programa, Rayssa Nascimento.

O teste do pezinho detecta 54 enfermidades que exigem acompanhamento e tratamento contínuo. As doenças podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas.

Realizado de forma simples, com apenas algumas gotinhas de sangue retiradas do calcanhar do bebê, o exame faz parte da triagem neonatal e é oferecido, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em sete unidades atualmente – cinco polos sanitários e outras duas clínicas: Dr. Zerbini, no Arsenal; e do Mutondo.

Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar comprovante de residência e documento do responsável; certidão de nascimento do bebê, cartão de vacina e cartão do SUS da criança (caso já tenha). Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.

Locais de exames:

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h

Com agendamento prévio na unidade

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento prévio na unidade

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Mutondo

De segunda a quarta, das 8h às 18h

Quinta e sábado, das 8h às 10h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Terça, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Colubandê

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

Segunda e quinta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada