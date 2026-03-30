Supermercado recebe fã mirim com festa surpresa na loja de Niterói

O que para muita gente pode ser só mais uma ida ao supermercado, para o pequeno Bruno Esquerdo, de 5 anos, foi um momento inesquecível, daqueles que fazem os olhos brilharem e o coração acelerar. Foi assim que ele conquistou as redes sociais: com um vídeo espontâneo, cheio de emoção, ao realizar o sonho de ir ao Guanabara. O post que mostra o menino indo à unidade de Niterói já ultrapassa 100 mil visualizações. E a história ganhou um novo capítulo ainda mais especial na última quinta-feira (26). De volta à loja a convite da empresa, o menino foi surpreendido por uma recepção digna de festa.

Funcionários prepararam uma comemoração com direito a bolo, lanches, balões e muito carinho. Depois, Bruno passeou pelos corredores que mais ama, conheceu de perto seus espaços favoritos e escolheu os seus produtos prediletos para levar para casa. O convite para esse dia também veio de forma especial: o locutor Antônio Carlos, voz oficial do Guanabara, gravou uma mensagem personalizada enviada diretamente para o menino.

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A mãe de Bruno, a empresária Tamires Esquerdo, de 38 anos, diz que a paixão do filho começou por conta do pai, o empresário Jorge Esquerdo, de 43 anos, ex-funcionário da área varejista. Foi o pai também a inspiração para o menino gravar vídeos para a internet. Jorge tem uma página dedicada a camisas do Flamengo, time do coração da família.

“O Bruninho sempre frequentou mercados por causa do pai, que trabalhava na área, e acabou criando essa paixão. O Guanabara, em especial, era um sonho, pelo tamanho e pelos comerciais que ele assistia na televisão. Os vídeos começaram de forma natural, inspirados no pai, e hoje ele fala de vários assuntos nas redes”, conta a mãe do menino.

No vídeo que viralizou, Bruno aparece com os pais no carro, chegando à loja, quando percebe onde está e se emociona. Ao ser questionado pela mãe, ele resume o momento com simplicidade: está realizando o grande sonho de conhecer o Guanabara. Em outro conteúdo publicado nas redes, o menino surge à beira de uma piscina, concentrado no encarte, numa cena divertida em que prefere conferir as promoções a entrar na água.

“O Guanabara é o meu top 1 porque é o maior supermercado que eu já fui. Tem muita coisa e eu adoro as propagandas da TV. O que eu mais gosto é do tio que diz ‘Guanabara, tudo por você’”, destaca Bruno, que não faz suspense para listar os seus itens prediletos: “Gosto de biscoito, suco, bolinho recheado, carne para churrasco, pão francês, cenoura, iogurte, batata frita, pão de queijo, cereais, manga, tangerina, morango, sorvete e açaí”.

Essa não é a primeira vez que a marca vira sinônimo de admiração entre as crianças. A gerente de marketing do Guanabara, Perla Sant’Ana, diz que são frequentes os relatos de amor pela rede de supermercados, bem como de pedidos de itens para servirem, por exemplo, de decoração em festas e até mesmo de ensaios fotográficos dentro das lojas.

“Histórias como a do Bruno mostram que o Guanabara vai muito além de um lugar de compras. É especial ver esse tipo de conexão acontecer de uma maneira tão espontânea, principalmente vindo de uma criança. Para a gente, é uma alegria retribuir esse carinho e transformar essa admiração em uma experiência ainda mais marcante”, afirma Perla.