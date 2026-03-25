Acidente entre motocicleta e carro causa congestionamento na BR-101
Testemunhas informaram que o motociclista bateu na traseira do carro
min de leitura | Escrito por Redação | 25 de março de 2026 - 09:41
A BR-101 está congestionada na altura do bairro de Itaúna, em São Gonçalo, em decorrência de um acidente entre um carro de passeio e um motociclista durante a manhã desta quarta-feira (25).
Testemunhas informaram que o motociclista bateu na traseira do carro. Por causa da colisão, a faixa da esquerda, em direção ao Rio, está interditada. O engarrafamento é de aproximadamente 5 km, chegando no bairro de Jardim Catarina.
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Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.