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Acidente entre motocicleta e carro causa congestionamento na BR-101

Testemunhas informaram que o motociclista bateu na traseira do carro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de março de 2026 - 09:41
O engarrafamento é de aproximadamente 5 km, chegando no bairro de Jardim Catarina.
O engarrafamento é de aproximadamente 5 km, chegando no bairro de Jardim Catarina. -

A BR-101 está congestionada na altura do bairro de Itaúna, em São Gonçalo, em decorrência de um acidente entre um carro de passeio e um motociclista durante a manhã desta quarta-feira (25).

Testemunhas informaram que o motociclista bateu na traseira do carro. Por causa da colisão, a faixa da esquerda, em direção ao Rio, está interditada. O engarrafamento é de aproximadamente 5 km, chegando no bairro de Jardim Catarina.

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Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

Tags:

Acidente na BR-101 BR-101 colisão entre carro e motocicleta São Gonçalo

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