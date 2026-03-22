A Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade, será totalmente reformada para a população gonçalense. O local é uma grande área de lazer e pólo gastronômico do município, muito conhecida por ser rodeada de bares, restaurantes e food trucks. As obras na praça terão início no dia 30 deste mês de março e serão realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo.

A etapa inicial da obra será realizada apenas na área interna da praça. A princípio, não haverá alteração de trânsito e o funcionamento dos food trucks não será afetado. O projeto prevê a reforma e a modernização da praça, com o intuito de apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município, fomentando a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população e para a inclusão social e a integração comunitária.

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“Seguimos trabalhando para oferecer espaços de lazer devidamente estruturados e vamos melhorar a nossa praça da Trindade, tão querida pela população. Vamos garantir que os estabelecimentos sigam funcionando normalmente, oferecendo ótimas opções de gastronomia para os gonçalenses”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Ao término das obras, a nova área irá oferecer para os gonçalenses bons espaços livres, respeitando as características do entorno e as qualidades ambientais da área. As obras terão um investimento de R$1.134.900,00 e um prazo de conclusão de, aproximadamente, sete meses.

A quadra será modificada do formato de futsal para formato poliesportivo e o playground também será revitalizado. O espaço destinado às crianças vai receber pisos emborrachados. A praça terá academia ao ar livre, bicicletário e anfiteatro para atividades culturais. A área verde do espaço também será renovada e contará com paisagismo. O projeto ainda deve contemplar outras soluções arquitetônicas para movimentação segura de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

Entre os destaques da reforma também está o uso de pavimento drenante, solução ainda pouco utilizada no município, que amplia a permeabilidade do solo e fortalece práticas de adaptação climática e resiliência urbana.