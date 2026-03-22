Prefeitura de Maricá promove festival de música gospel em Itaipuaçu

O festival vai reunir participantes que se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora - Foto: Divulgação

O festival vai reunir participantes que se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, promove nesta segunda-feira (23/03), às 18h, o evento “Canto de Todos os Cantos – Festival de Louvor”. A atividade será realizada na Igreja da Fé, em Itaipuaçu, e tem como objetivo valorizar a música gospel e revelar novos talentos do município. As inscrições para participar estão encerradas.

O festival vai reunir participantes que se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora composta por autoridades e profissionais da área artística. Os três primeiros colocados receberão troféus e medalhas de honra. Já o vencedor terá a oportunidade de se apresentar no evento gospel “Aviva Maricá”.

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Serviço:

Canto de Todos os Cantos – Festival de Louvor

Data: 23/03

Horário: 18h

Local: Igreja da Fé - Av. Carlos Marighella, Lote 02, Quadra 14, Itaipuaçu